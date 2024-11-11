Спортсмен из Лобни стал чемпионом мира по боевому самбо

В финальном поединке Михаил обыграл казахстанца Талгата Жиентаева в супертяжелом весе. Спортсмен признался, что не испытывает злобы к своему сопернику, а в поединках руководствуется исключительно спортивным интересом.

«Я всегда выхожу на татами с намерением победить. У меня нет цели навредить кому-то», - отметил Кашурников после окончания боя. Это вторая мировая победа Михаила - в прошлом году он также стал чемпионом на турнире в Ереване.

Тренируется чемпион под руководством Юрия Амбарцумова в Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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