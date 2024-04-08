Спортсмен из Лобни примет участие в первенстве России по самбо

Путевку на престижные соревнования парень завоевал на первенстве Московской области по самбо среди девушек и юношей 12-14 лет. Спортсмен из городского округа Лобня в упорной борьбе занял почетное третье место. Артур Яртиев является воспитанником спортивной школы «Академия спорта». Занимается с мальчиком тренер Юрий Сергеевич Амбарцумов.

В Лобне активно поддерживают и развивают спортивную инфраструктуру, стремясь предоставить молодым атлетам все необходимые условия для достижения высоких результатов. Так, в прошлом году провели масштабную реконструкцию на стадионе «Труд» на Красной Поляне, что стало важным шагом в развитии спортивной жизни региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. С 1 апреля здесь начались массовые катания.

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