08 апреля 2024, 15:28

Спортсмен из Лобни примет участие в первенстве России по самбо

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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На первенстве центрального федерального округа по самбо выступит юный спортсмен из Лобни Артур Яртиев. Состязания пройдут 23 апреля.

Путевку на престижные соревнования парень завоевал на первенстве Московской области по самбо среди девушек и юношей 12-14 лет. Спортсмен из городского округа Лобня в упорной борьбе занял почетное третье место. Артур Яртиев является воспитанником спортивной школы «Академия спорта». Занимается с мальчиком тренер Юрий Сергеевич Амбарцумов.

В Лобне активно поддерживают и развивают спортивную инфраструктуру, стремясь предоставить молодым атлетам все необходимые условия для достижения высоких результатов. Так, в прошлом году провели масштабную реконструкцию на стадионе «Труд» на Красной Поляне, что стало важным шагом в развитии спортивной жизни региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. С 1 апреля здесь начались массовые катания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
08 апреля 2024, 16:13
Минтранс Подмосковья: расписание электричек Ленинградского направления изменится в апреле
Unsplash
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Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 11 по 26 апреля. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Электрички на участках Тверь - Бологое, Тверь - Торжок и Бологое - Угловка будут ходить по скорректированному расписанию. Отмечается, что большую часть поездов в этот период отменят.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог - работа идет согласованно, с учетом обращений жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
08 апреля 2024, 16:08
Свыше 5 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше пяти тысяч женщин самостоятельно записались на маммографию и прошли исследование в Подмосковье с начала года. Отклонения выявили у 500 пациенток.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, самостоятельно записаться на маммографию могут женщины старше 40 лет, которые не проходили исследование более двух лет. Сделать это можно через портале «Здоровье» и по телефону 122.

«Новообразования молочной железы - одно из самых распространенных заболеваний у женщин. Рак груди эффективнее поддаётся лечению, если выявлен на ранней стадии. С этой целью я призываю всех женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию. В Подмосковье открыта самозапись на данный вид диагностики.», - рассказал глава ведомства Алексей Сапанюк.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
08 апреля 2024, 16:07
Около 250 пациентов с редкими патологиями кожи прошли лечение в НИКИ детства за 3 года
Пресс-служба Минздрава МО
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Около 250 детей с редким заболеваниями кожи прошли лечение в НИКИ детства за три года. Им оказывают помощь в Центре генных дерматозов.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, в центре помогают детям с буллезным эпидермолизом, ихтиозом и другими редкими заболеваниями. По словам руководителя отделения Ольги Орловой, таким пациентам нужна работа мультидисциплинарной команды врачей. Это педиатр, дерматолог, имунолог-аллерголог и друие специалисты.

«Кожа детей с буллезным эпидермолизом и ихтиозом очень хрупкая и работать с такими пациентами может не каждый врач. Всего за три года работы лечение в нашем центре прошли уже порядка 250 детей», - рассказала руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.

Пройти лечение в дневном стационаре центра можно по направлению врача. Вся информация об этом находится на портале «Детство».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
08 апреля 2024, 16:07
Специалисты «Россетей» Подмосковья расчистят трассы ключевых магистральных ЛЭП
Россети - МЭС Центра
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Филиал «Россети» начал процесс очистки трасс воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи от растительности на территории Подмосковья. Эти работы направлены на снижение вероятности технических сбоев в работе линий в летний сезон и увеличение надежности электроснабжения жителей региона.

В настоящее время специалисты работают на линиях, которые обеспечивают энергией московскую электросистему от Конаковской ГРЭС. В течение 2024 года планируется провести очистку от растительности участков в охранных зонах основных линий электропередачи площадью свыше 3,1 гектара на территории Подмосковья.

Кроме того, планируется вырубить более двух тысяч деревьев, которые могут представлять угрозу для линий электропередачи. Основное внимание специалисты уделят линиям напряжением 220 кВ, обеспечивающим энергией Наро-Фоминский и Одинцовский городские округа Московской области, а также линиям напряжением 500 кВ «Белый Раст - Западная» и «Белый Раст - Бескудниково».

Большая часть линий электропередачи в Московской области проходит через лесные массивы. Наличие высокой растительности на трассах ЛЭП, особенно вблизи или под проводами, создает риск для нормальной работы энергосистемы. Поэтому очистка охранных зон линий является одним из основных мероприятий, проводимых ежегодно ПАО «Россети» в рамках ремонтной кампании.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Ремонтные работы

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