29 марта 2024, 12:29

Спортсмен из Лобни примет участие в первенстве ЦФО по дзюдо

Пресс-служба администрации города или района
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Первенство региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Один из участников представит регион на соревнованиях Центрального федерального округа.

Как рассказали в администрации Лобни, путевку на первенство ЦФО выиграл Ника Митаишвили, который тренируется под руководством Эдуарда Манучаряна в «Академии спорта».

В Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. Так, в округе работают около 20 бюджетных секций. Их ученики регулярно показывают высокие результаты на турнирах.

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Спортсмены Лобня
29 марта 2024, 12:46
Юный житель Лобни победил на всероссийском турнире по фехтованию
Медиасток.рф
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Ученик школы № 3 в Лобне успешно выступил на всероссийском турнире по фехтованию «Владимиро-Суздальская Русь» памяти Владимира Мошталева. Юноша показал высокий уровень мастерства и занял 1-е место.

Аркадий занимается в спортивной школе олимпийского резерва по летним видам спорта. В юном возрасте он уже является кандидатом в мастера спорта. Его тренирует Наталья Муршудова.

Первенство региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет прошло в Подмосковье в минувшие выходные. Один из участников представит регион на соревнованиях Центрального федерального округа.

Ранее пресс-служба администрации городского округа Лобня сообщила , что воспитанник «Академии спорта» Ника Митаишвили выступил на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо. Парень также стал победителем первенства региона по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет.

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Спортсмены Лобня
29 марта 2024, 12:36
Педагог-психолог Ольга Трунова стала победителем профессионального конкурса в Воскресенске
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Итоги муниципального конкурса «Педагог-психолог Подмосковья» подвели в Воскресенске. Лучшей стала Ольга Трунова из школы № 2. Теперь она будет представлять Воскресенск на областном этапе.

Итоги конкурса подвели на заседании комиссии в Воскресенском научно-методическом центре. Эксперты оценили работы конкурсантов и их видеоролики с визитной карточкой, в которых участники рассказали о себе и своем опыте.

Лучшей назвали педагога-психолога из школы № 2 Ольгу Трунову. Призером стала Елена Дурманова из школы № 9. Они будут представлять городской округ Воскресенск на областном конкурсе «Педагог-психолог Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Учителя Воскресенск конкурсы
29 марта 2024, 12:34
Реставрацию мозаик Нади Леже в Дубне завершат через 2 месяца
Администрация Дубна г.о.
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Процесс реставрации мозаик Нади Леже продолжается в Дубне. Сегодня еще четыре полотна направили в Дубненскую мозаичную мастерскую для восстановления.

Речь идет о портретах выдающихся личностей: Льва Толстого, Леонида Когана, Зои Космодемьянской и Фернана Леже. Работы проводит дубненский мозаичист Михаил Поляков, который использует те же материалы, что использовала сама Леже.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что Михаил Поляков является опытным мастером, который с особой преданностью относится к своей работе.

«Вернем панно обратно примерно через два месяца», - добавил Максим Тихомиров.

Первые шесть мозаик художницы Нади Леже уже успешно отреставрированы и установлены в Доме культуры «Мир» ОИЯИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дубна Реставрация
29 марта 2024, 12:29
Учитель географии Александр Бронников представит Воскресенск на областном конкурсе педагогов
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Александр Бронников представит Воскресенск на региональном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья». Он работает учителем географии в лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова.

Педагог принял участие в совещании по подготовке к профессиональному конкурсу, которое прошло в Воскресенском научно-методическом центре. Участниками круглого стола стали победители муниципальных этапов конкурса прошлых лет. Они поделились методическими находками и своим опытом участия в педагогическом состязании.

Александр Сергеевич рассказал о своей подготовке к конкурсу, о помощи администрации округа и коллектива лицея. Напомним, областной этап конкурса «Учитель года Подмосковья» пройдет в Серпухове в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Воскресенск конкурсы

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