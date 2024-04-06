Спортсмен из Химок стал чемпионом России по парагребле

Егор Фирсов, воспитанник физкультурно-спортивного клуба «Благо», не только подтвердил свой чемпионский титул прошлого года, но и повторил успех, одержав победу на дистанции 200 метров в своем классе.

«Спортивный клуб „Благо“ существует в Химках уже около 20 лет. Его воспитанники неоднократно отстаивали честь округа на Всероссийских и областных соревнованиях», - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

На соревнованиях собрались более 25 параспортсменов из 13 регионов России. Участники соревновались в десяти видах программы как в мужской, так и женской категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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