20 апреля 2024, 16:26

Спортсмен из Химок провел «Урок доброты» в детском саду № 25

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки для воспитанников детского сада № 25 «Калинка» провели «Урок доброты». Паралимпийский чемпион по стендовой стрельбе из лука Михаил Диктованный рассказал детям о пользе спорта.

В рамках занятия, собрал на глазах у ребят современный спортивный лук, а они подарили ему альбом со своими рисунками.

«У нас в округе регулярно проводят беседы с подрастающим поколением на тему толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Хочу отметить, что только в прошлом году Михаил Диктованный провел уже не один десяток подобных встреч и мы снова встретили его в стенах нашего детского сада», - поделилась заведующая детским садом «Калинка», муниципальный депутат Юлия Мамай.

Урок прошел в рамках проекта «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия».

Депутатов Евгений Иноземцев напомнил, что проект также направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В Химках большое внимание уделяется передвижению людей с ОВЗ - доступности социально значимых объектов и дорожной инфраструктуры для маломобильных граждан. Он также отметил, что в каждой школе городского округа есть оборудованные пандусы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Спортсмены Дети Химки
20 апреля 2024, 16:42
Школьники из Химок примут участие в «Вахте памяти 2024»
Медиасток.рф
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Воспитанники военно-патриотического объединения «СОВА» имени Дмитрия Кириллова из Химкинского городского округа примут участие в поисковой экспедиции в Смоленскую область в составе отряда «Страж». Это мероприятие является частью старта нового сезона «Вахта памяти 2024».

Руководитель объединения и лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова рассказала, что в прошлом году воспитанники впервые поучаствовали в «Вахте памяти». Тогда они отправились в экспедицию в город Гагарин Смоленской области. Находки помогли обогатить коллекции школьных музеев Химок. В этом году к экспедиции присоединится 36 воспитанников клуба «СОВА».

Отметим, что в Химках, на базе «СОВА», функционирует музей, где выставлены находки воспитанников клуба, включая снаряды, фрагменты оружия и повреждённые лопаты. Посетители могут ознакомиться с экспонатами.

Мероприятие «Вахта памяти» в Подмосковье организовано региональным Министерством информационных и социальных коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств.

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Химки Школьники Патриотизм
20 апреля 2024, 16:06
Лучших работников предприятий наградили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Более 40 лучших работников предприятий Химок поздравили на празднике труда в округе. Им вручили знаки отличия, почетные грамоты и благодарственные письма за их трудовые заслуги.

На церемонии награждения присутствовали заместитель руководителя главного управления Государственного строительного надзора Московской области Сергей Фельдблюм, председатель общероссийского профсоюза авиационных работников и промышленности строительных материалов России Нелли Хомякова, а также другие представители администрации, руководители профсоюзов крупных предприятий и депутаты муниципального совета Химок.

«Поздравили с Праздником труда всех, кто вносит значимый вклад в развитие Химок и всей Московской области. Это представители совершенно разных профессий, но всех их объединяет любовь к труду и желание достигать новых высот в выбранном направлении. Химки - один из лидеров региона по социально-экономическому развитию. В первую очередь, это заслуга наших дорогих жителей», - прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

В рамках мероприятия наградили выдающихся специалистов благодарственными письмами губернатора Московской области, почетными грамотами администрации Химок, благодарностью совета депутатов городского округа и знаком «За заслуги перед профсоюзами Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Химки Работа
20 апреля 2024, 14:47
Федеральная делегация посетила метрологический институт в Солнечногорске
Фото пресс-службы Минпромторга России
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Федеральная делегация во главе с заместителем председателя Правительства России — министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым посетила Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта в Солнечногорске. Ученые рассказали о своей работе по созданию новых эталонных комплексов.

Генеральный директор Сергей Донченко и эксперты института познакомили членов делегации, в которую вошли министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев и другие представители ведомств, с передовыми научными разработками.

По словам Зиновьевой, институт входит в число 50 подмосковных производителей аппаратуры и средств измерения.

«Это сильнейшее предприятие, обладающее мощным производственным и научно-техническим потенциалом, представляющее большое значение для развития производственного и оборонного комплекса всей страны, имеющее и продолжающее воспитывать ценный кадровый резерв», - рассказала Зиновьева.

ФГУП «ВНИИФТРИ» выпускает высокоточные измерительные приборы собственных разработок. Это осциллографы, ваттметры и другое оборудование - самое востребованное в российской экономике.

Также институт оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений, разработке и аттестации методик выполнения измерений, проводит испытания средств измерений, метрологическую экспертизу проектов и многое другое.

«Благодаря поддержке государства в лице Министерства промышленности и торговли, а также высокому научно-техническому потенциалу и широким производственным возможностям ВНИИФТРИ Росстандарта на сегодняшний день является одним из ведущих научных центров России», - пояснил генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко.

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Инвестиции Торговля Промышленность
20 апреля 2024, 14:33
Воскресенские партийцы поучаствовали в Дне донора
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Акция, посвященная Дню донора прошла в Воскресенске. Активисты молодежных движений и члены местного отделения партии «Единая Россия» сдали кровь в специализированных пунктах.

Помимо членов и сторонников «Единой России», в сдаче крови также приняли участие молодогвардейцы, поддерживая партийный проект «Здоровое будущее». Благодаря акции пополняется необходимый запас донорской крови, часть которого направят для нужд специальной военной операции.

Также, в структурном подразделении центра крови для всех участников провели экскурсию, приуроченную ко Дню донора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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Волонтеры Общественные акции Воскресенск

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