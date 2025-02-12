Спортсмен из Фрязина принял участие в международных соревнованиях по дзюдо

За победу боролись дзюдоисты в возрасте до 21 года. Воспитанник спортивной школы «Олимп» из Фрязина выступил в весовой категории 60 килограммов.

Навыки Иван отточил в предварительных матчах. Он встретился с соперниками из Румынии, Турции и Албании.

В итоге спортсмен из Фрязина занял четвертое место. Он уступил товарищу по команде.

«Эти соревнования стали важным этапом для Ивана, показав, что он обладает огромным потенциалом и способен стать настоящим лидером сборной России на международной арене в своей новой возрастной и весовой категории. Мы все желаем Ивану новых побед и искренне верим в его дальнейшие успехи!» - сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.