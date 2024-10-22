Спортсмен из Дубны стал победителем мирового первенства по боевому самбо

Встреча победителя совпала с открытием зала борьбы после ремонта. Здесь обновили стены и потолок, появились новые покрышки для бойцовского ковра и маты с современной разметкой. В преобразившемся зале ребята тренируются с гораздо большим энтузиазмом.

Дубненская секция самбо является одной из сильнейших в стране, здесь воспитали 40 мастеров спорта, чемпионов и победителей кубков мира. Тренирует спортсменов наставник сборной России Николай Малышев.

Заслуженный тренер России поблагодарил руководителя муниципалитета за поддержку. «Ребята это видят, и мы стараемся не подводить», - сказал Николай Малышев.

В завершение встречи состоялась совместная тренировка юных самбистов, Михаила Спориша и Максима Тихомирова.

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