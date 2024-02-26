Спортсмен из Домодедова Павел Савелов завоевал серебро на международном турнире по большому теннису

Парки Одинцовского городского округа пользовались особенной популярность у гостей и жителей Московской области на минувшей неделе. Соответствующую информацию приводит пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

Парк имени Ларисы Лазутиной посетили более 21,5 тысячи человек с 19 по 25 февраля. Особенно многолюдно было в выходные дни.

Парк Раздолье за тот же период посетили более семи тысяч человек. Наибольшее количество гостей зафиксировали 23 февраля, когда в зоне зеленых насаждений находилось порядка 1,7 тысячи посетителей.

Парк Малевича также стал популярным местом. Он привлек почти восемь тысяч посетителей за неделю. Особенно многолюдно было в пятницу, когда парк посетили около двух тысяч человек.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки», - отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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