Спортсмен из Дедовска победил на первенстве России по армрестлингу среди юниоров

Как рассказал старший тренер сборной Московской области по армрестлингу Михаил Рябоконь, на первенство страны в этом году съехалось рекордное количество участников - 850 спортсменов из 50 регионов России.

«Составы приехали хорошие, большие. Самые мощные команды - это Осетия и Татарстан. У них соотношение количество к качеству на высоте. Наша область была представлена 32 спортсменами», - рассказал Рябоконь.

Впереди у Романа Бадалина несколько кубков и чемпионат России, где он попробует свои силы во взрослой категории. Спортсмен уже попал в состав состав сборной России и сможет участвовать в соревнованиях международного уровня.

Турнир по армрестлингу проходил с 12 по 16 марта в Орле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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