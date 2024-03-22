Спортсмен из Дедовска победил на первенстве России по армрестлингу среди юниоров
Спортсмен из Дедовска Роман Бадалин победил на первенстве России по армрестлингу. Борец завоевал «золото» в категории до 80 килограммов среди старших юниоров.
Как рассказал старший тренер сборной Московской области по армрестлингу Михаил Рябоконь, на первенство страны в этом году съехалось рекордное количество участников - 850 спортсменов из 50 регионов России.
«Составы приехали хорошие, большие. Самые мощные команды - это Осетия и Татарстан. У них соотношение количество к качеству на высоте. Наша область была представлена 32 спортсменами», - рассказал Рябоконь.
Впереди у Романа Бадалина несколько кубков и чемпионат России, где он попробует свои силы во взрослой категории. Спортсмен уже попал в состав состав сборной России и сможет участвовать в соревнованиях международного уровня.
Турнир по армрестлингу проходил с 12 по 16 марта в Орле.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».