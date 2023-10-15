Спортсмен из Чехова рассказал, как стал старшим тренером юниорской сборной Подмосковья по боксу

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Иван Баланов рассказывает, что стал тренером спонтанно. В 2008 году он решил завершить свою профессиональную карьеру в боксе: не видел в ней своего будущего. В 2015 году ему предложили рассмотреть возможность открытия боксерской школы в поселке Столбовая. Это предложение настолько его вдохновило, что он решил попробовать.

Тренеру предоставили помещение, которое до сих пор функционирует в поселке Столбовая, и приобрели необходимое оборудование. Он сразу начал набирать детей. Через год его ученики начали достигать успехов на областных соревнованиях. Это только усилило его мотивацию двигаться вперед.

«Когда в зале есть лидер, то на него все остальные начинают равняться. Маленькие видят, что кто-то победил, и начинают копировать, это тоже для них мотивация», - рассказал тренер.

Иван Баланов отдельно подчеркнул, что сейчас его главная цель - отправить своего воспитанника на Олимпийские игры.

В 2022 году за свои достижения Иван Баланов был удостоен знака «Спортивная доблесть» III степени Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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