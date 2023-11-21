Спортсмен из Балашихи Алексей Манихин завоевал медаль на первенстве мира в Японии

Завод соусов и специй в Щелкове расширил производство

«Русская бакалейная компания» в Щелкове расширила производство соусов и специй и не планирует останавливаться на достигнутом. Она работает на рынке более 20 лет и успела завоевать доверие потребителей.

На предприятии изготавливают пряную корицу, острый перец чили, ароматный чеснок и другие специи. Всего в ассортимент входят более 500 наименований. Одна из главных ценностей продукта - он полностью натуральный, без каких-либо примесей и консервантов.

Сырье для производства привозят со всего мира, в том числе из Азии, Китая и Африки. На заводе его перемалывают в мельницах и потом смешивают в приправы.

«В чем наше преимущество? Наверное, в том, что мы сами его производим, сами готовим приправы, и это позволяет нам, во-первых, поддерживать стабильное качество, стабильный вкус и давать потребителю то, что он хочет», - рассказал директор компании Алексей Дубовой.

Сейчас на заводе завершается реконструкция. В ходе работ полностью заменили коммуникации, построили котельную и подстанцию, а в цехах сделали перепланировку. Благодаря этим работам удалось увеличить производственные мощности в 2,5 раза.

Теперь предприятие ежемесячно выпускает до 1200 тонн готовой продукции. А в мае этого года «Русская бакалейная компания» стала участником национального проекта «Производительность труда».

Отметим, что у компаний, работающих на территории Подмосковья, много возможностей для увеличения производственных мощностей. Речь идет о мерах поддержки бизнеса со стороны правительства.

«Значительное количество средств за счет мер поддержки Московской области производственное предприятие может субсидировать и, соответственно, повысить эффективность своего производства за счет снижения затрат на приобретение оборудования», - рассказал президент союза Торгово-промышленной палаты Московской области.

Сейчас в планах у руководства завода - расширение производства. Новая площадка займет порядка четырех гектаров земли. К 2025 году здесь наладят выпуск соусов, пищевых добавок и помола.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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