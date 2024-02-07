Спортсмен Иван Гулинский из Химок завоевал серебро на фестивале «Крещенские морозы»

Соревнования провели в 23-й раз среди спортсменов в возрасте от семи до 14 лет. Участники стартовали на дистанциях от 700 метров до трех километров в зависимости от возрастной группы. Ученик тренера секции лыжных гонок химкинской спортшколы «Лунево» Марины Гореловой успешно выступил на фестивале. Иван Гулинский уже третий год подряд становится призером гонок. В этот раз он занял второе место в своей группе на дистанции один километр.

«Поздравляю нашего спортсмена с высоким результатом. Также хочу поблагодарить весь тренерский состав Луневской спортшколы за воспитание юных чемпионов. Конечно, немаловажным фактором является создание и развитие соответствующей инфраструктуры для занятий спортом. При поддержке главы округа в Химках уже реализовано множество значимых проектов, которые позволяют развиваться в спортивном направлении как деткам, так и взрослым», - подчеркивает лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

В лыжной гонке приняли участие более 800 юных лыжников из Москвы, Подмосковья, Тверской, Владимирской, Вологодской, Брянской и Рязанской областей. Участие во всероссийском лыжном фестивале принимают спортсмены с 2011 года.

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