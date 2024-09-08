Спортсмен Геннадий Коротеев проголосовал на выборах депутатов в Воскресенске

Дистанционное электронное голосование предоставляет особые преимущества для людей с ограниченными возможностями и жителей удаленных регионов, обеспечивая доступность и удобство участия в выборах.

«Удаленное голосование приобретает все большую популярность среди жителей нашего города. Это особенно важно в настоящее время, когда многие люди ведут активный образ жизни. ДЭГ представляет собой современную и удобную технологию, которая обеспечивает максимально комфортный и безопасный процесс выбора», - отметил спортсмен.

Напомним, что голосование в дистанционном формате доступно круглосуточно, и у граждан остается время до 20:00 сегодняшнего дня, чтобы выразить свою гражданскую позицию и отдать голос за достойного кандидата.

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