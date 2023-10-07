«Спортсмен без флага и гимна — как бездомный». Главный тренер «Химки-М» — о решении ФИФА по поводу сборной России
Главный тренер молодежной команды «Химки-2» Ринат Билялетдинов высказался по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске сборных России не старше 17 лет к турнирам под своей эгидой. По его словам, это коварное решение, и юные спортсмены не всегда его понимают.
«Допуск юношей в нейтральном статусе к турнирам - это коварная вещь. С одной стороны, ребята 17 лет еще всего не понимают. Они думают, что нейтральный статус - это только название. Дома друзья и родители понимают, что они представляют Россию. В данной ситуации игроки не так политизированы, и смотрят на участие в зарубежных турнирах как на просто футбол», - заявил тренер.
«Можно запретить выступать молодых ребятам без флага и гимна. Но взрослые футболисты понимают, что вторую карьеру не повторишь, заново пленку назад не прокрутишь. Каждый должен решить для себя сам», - добавил Билялетдинов.
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине. Уже 4 октября ФИФА допустила к участию в турнирах юношеские сборные России.
Они смогут принять участие в чемпионатах мира среди игроков не старше 17 лет в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы.
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