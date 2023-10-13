Спортсмен Александр Генералов из Мытищ выиграл бронзу на первенстве России по самбо
Александр Генералов из Мытищ успешно выступил на первенстве России по самбо среди юношей 16-18 лет. Спортсмен выиграл бронзовую медаль соревнований.
Александр занимается в Центре детско-юношеского спорта в Мытищах. Тренеры центра и подготовили спортсмена к всероссийским соревнованиям по боевому самбо.
Состязания прошли на базе Международной академии самбо в городе Кстово в Нижегородская области. Участие в первенстве России приняли более 250 спортсменов из 40 регионов страны.
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