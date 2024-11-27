27 ноября 2024, 16:35

Спортшкола «Белка» в Котельниках вошла в число лучших в Подмосковье

Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Спортивная школа олимпийского резерва «Белка» из Котельников заняла высокое место в рейтинге лучших школ региона по итогам года. Она получила грант на развитие и модернизацию оборудования.

В 2024 году в «Белке» появились новые спортивные снаряды, в том числе уникальный движущийся макет лошади для занятий по вольтижировке. Это редкий инструмент, который помогает юным спортсменам осваивать сложные элементы гимнастики на лошадях. Также, благодаря гранту, школа приобрела комплекс препятствий, спортивные седла и бортики для выездковых тренировок. Это не только улучшило условия для тренировок, но и сделало возможным проведение соревнований высокого уровня.

Отдельное внимание уделено доступности спорта для всех. Новое оборудование активно используется спортсменами с ограниченными возможностями здоровья, включая членов сборной России.

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Спортсмены Школы Котельники
27 ноября 2024, 17:00
Воскресенское предприятие помогло с заменой окон школе «Горизонт»
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В спортивном зале средней школы заменили восемь окон общей площадью 28 квадратных метров. Целью благотворительной акции было создание комфортных условий для тренировок и поддержка здорового образа жизни молодежи.

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим» не впервые помогает школам муниципалитета. Предприятие является активным участником программы «Уралхим - спорту».

«Мы всегда можем обратиться за помощью к филиалу „ВМУ“ и всегда находим поддержку», - рассказала директор школы Наталья Сергеева. Она добавила, что благодаря помощи предприятия в спортзале отремонтировали раздевалки, полы и стены. Замена окон стала финальным штрихом обновления помещения.

В средней школе «Горизонт» функционирует спортивная школа по единоборствам, которую основали 24 года назад также при поддержке филиала «ВМУ». Более 200 юных спортсменов занимаются здесь художественной гимнастикой, дзюдо, самбо и бадминтоном. В спортивном зале школы проходят соревнования по разным видам спорта и сдача норм ГТО.

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Благотворительность Школы Воскресенск
27 ноября 2024, 16:53
Продюсер Илья Бачурин рассказал молодежи Подмосковья о работе в кино
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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В Подмосковье состоялся четвертый паблик-ток проекта «Мы будущее. Сила смыслов», организованного Министерством информации и молодежной политики Московской области. В его рамках более тысячи школьников, студентов, волонтеров и активистов из 40 округов пообщались с продюсером и предпринимателем Ильей Бачуриным.

«Я не ожидал, что встреча будет такой яркой и живой. Все благодаря энергичным молодым ребятам. Подмосковная молодежь поражает своей разносторонностью. Особенно радует осознанность этой аудитории. Каждый из вас вызывает у меня огромное уважение не только за личные достижения, но и за вашу волонтерскую деятельность и ту роль, которую вы играете для своей страны», - прокомментировал Бачурин.

Продюсер рассказал о своем пути. На встрече Бачурин подчеркнул, что личностный рост начинается там, где страшно, и важно учиться на ошибках. Участники обсудили творчество, музыку и кино, а также получили практические советы от эксперта.

«В Московской области проживает более двух миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, и работа с ними требует разностороннего подхода. Истории наших спикеров уникальны, они способны вдохновить ребят, мотивировать на новые свершения и самовыражение», - отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Илья также рассказал о работе культбригады Москонцерта, которая с начала СВО провела более 60 выездов, преодолев около 70 тысяч километров. В концертных программах участвуют как артисты, так и фронтовые творческие бригады, исполняя эстрадные и классические произведения.

Студент Дмитровского института Алексей Синий поделился, что встреча с Ильей Бачуриным вдохновила его активнее заниматься музыкой.

Молодежь Режиссер
27 ноября 2024, 16:44
Волонтеры из Воскресенска приняли участие в областном форуме
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Мероприятие «Мы будущее. Сила смыслов» проходило в Дмитрове. На форуме побывали представители молодежного центра «Олимпиец» из Воскресенска.

Проект «Мы будущее. Сила смыслов» собрал активистов со всего Подмосковья. Организаторы мероприятия ставили своей целью вдохновить молодежь на самореализацию и развитие активной гражданской позиции.

Самым ярким моментом форума стало выступление известного сценариста и продюсера Ильи Бачурина. Он рассказал волонтерам о своих поездках в зону спецоперации. Бачурин организовывал концерты для участников СВО и детей на освобожденных территориях. Он поделился с молодыми людьми своими впечатлениями, организационными вопросами и отметил роль культуры в укреплении единства нации.

Кроме того, Илья Бачурин пообщался с волонтерами в формате открытого микрофона. Участники форума задали продюсеру множество интересных вопросов и получили на них ответы.

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Волонтеры Воскресенск
27 ноября 2024, 16:44
Глава Чехова провел встречу с жителями по вопросам благоустройства
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В городском округе Чехов руководитель муниципалитета Михаил Собаки провел личный прием граждан. На мероприятии обсудили вопросы благоустройства.

Один из жителей обратился по поводу перебоев водоснабжения, принятия в собственность водозаборной башни в деревне Попово и заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией на пользование ресурсом. Михаил Собакин рассказал, что по постановлению администрации городского округа Чехов с 29 августа 2024 года объект находится в муниципальной собственности. Чтобы заключить договор, нужно приехать в офис «Наш дом» по адресу: город Чехов, улица Ильича, дом № 41. Подробности можно уточнить по номеру: 8 (495) 108-73-86.

Также на встрече прозвучали вопросы земельно-имущественных отношений и ямочного ремонта в деревне Чепелево.

«В ходе беседы мы с жителями детально разобрали все вопросы. Разъяснил возможные пути решения. Всю полученную информацию уже направили в профильные структурные подразделения администрации для детальной проработки с последующим принятием решений по каждому», - подчеркнул глава Чехова.

На прием к руководителю муниципалитета Михаилу Собакину может записаться любой житель округа. Для этого нужно заполнить форму на официальном сайте администрации Чехова или лично приехать в службу по работе с обращениями граждан по адресу: город Чехов, Советская площадь, дом №, каб. № 2. Информацию по записи можно узнать по телефону: 8 (496) 726-89-96.

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Благоустройство ЖКХ Чехов Дороги

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