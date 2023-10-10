Спорткомплекс «Юность» в Химках открыли после капитального ремонта

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Специалисты укрепили фундамент, стены и кровлю, заменили всю систему коммуникаций, выполнили облицовку фасада, обустроили новую входную группу, расширили раздевалки и тренерскую комнату.

«В кратчайшие сроки, всего за полгода, „Юность“ полностью преобразили. Я поздравляю всех с этим важным событием, желаю всему тренерскому составу и спортсменам как можно больше ярких побед. Пусть обновленные стены родной „Юности“ приносят удачу», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

На первом этаже комплекса обустроили спортивно-игровой зал, медицинский кабинет, санитарно-бытовые помещения и раздевалки, инвентарную. На втором этаже старый тренажерный зал переоборудовали в помещение для общей физической подготовки. Также появился хореографический зал и офисное помещение для административного персонала.

По инициативе тренеров и спортсменов установили новое покрытие на открытом теннисном корте площадью более 600 квадратных метров. Также благоустроили прилегающую к спорткомплексу территорию: подключили освещение и провели озеленение.

«Я здесь облазил каждый уголок. Это родное для меня место. <…>. Я хочу сказать, что это движуха химкинская и областная спортивная мне очень нравится. Поэтому, конечно, наша задача сейчас - не снижать оборотов», - отметил телеведущий, житель микрорайона Сходня Дмитрий Губерниев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

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