Спорткомплекс «Старт» в Реутове реконструируют к 2025 году

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Инспекторы подмосковного стройнадзора прверили жилой комплекс «Премиум» в Пушкино. Его возводят на улице Тургенева. Работы планируют завершить в конце этого года.

Как рассказали в ведомстве, строительство началось в августе 2022 года. Там уже завершили земляные работы и устройство фундамента, установили несущие конструкции и смонтировали наружные сети.

Жилой комплекс остоит из двух корпусов высотой в 21 этаж. Там обустроят 380 квартир площадью от 38 до 95 квадратных метров. На первых этажах разместят кафе, магазины, отделение банка и другие предприятия.

«В основе проекта ЖК реализуется принцип „город в городе“. Дворовую территорию оснастят зонами отдыха, спортивными и детскими площадками. А также детским образовательным центром временного пребывания, рассчитанным на 80 детей», - рассказали в ведомстве.

Для жителей также создадут парковку на 267 мест.

Жилой комплекс в районе с развитой инфраструктуры. Рядом находится рынок, железнодорожная станция, парк и заведения общепита.

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