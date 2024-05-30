Спорткомплекс «Старт» в Реутове реконструируют к 2025 году
Спорткомплекс «Старт» реконструируют в Реутове. Он расположен на Новой улице. Там обновят трибуны и подтрибунные помещения. Их общая площадь составит более четырех тысяч квадратных метров. Работы планируют завершить к сентябрю 2025 года.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, работы проведут по проеку «Деморафия». Специалисты приступят к работам в июне.
На стадион обновят футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический сектор и другое.
«В трехэтажном спорткомплексе разместятся спортивные залы, раздевалки, вестибюль с зоной ожидания и кафе, конференц-зал, тренажерный зал, медицинские помещения и массажные кабинеты, административные, бытовые и технические помещения, гостиничные номера», - добавили в министерстве.
На территории создадут парковку, а также проведут благоустройство.
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