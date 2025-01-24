24 января 2025, 15:16

Спортивный студенческий фестиваль прошел в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи, который по праву считается неофициальной студенческой столицей Подмосковья, прошел первый фестиваль студенческого спорта «Твой Старт». В мероприятии приняли участие более четырех тысяч студентов из ведущих вузов и ссузов округа.

Фестиваль открыл глава городского округа Юлия Купецкая, которая поздравила участников и пожелала им честной борьбы, удачи, успехов в учебе и спорте. На спортивных площадках развернулась настоящая битва за титул «Лучший спортивный ВУЗ/ССУЗ - 2025».

В соревнованиях приняли участие команды Московского кооперативного техникума имени Альтшуля, Колледжа Российского университета кооперации, Мытищинского машиностроительного колледжа, Государственного университета просвещения, Российского университета кооперации, Государственного технического университета имени Баумана и Московского государственного строительного университета.

Участники демонстрировали свои силы и навыки в таких дисциплинах, как полоса препятствий, упражнения на ловкость и выносливость, перетягивание каната, армрестлинг и борьба сумо. По итогам всех испытаний победителем стала команда Московского государственного строительного университета, которая заслуженно завоевала титул «Лучший спортивный ВУЗ/ССУЗ - 2025».

Фестиваль стал не только ярким спортивным событием, но и символом единства студенчества Мытищ, подтверждая статус округа как центра молодежной активности и образования.

Спортсмены Мытищи Студенты
24 января 2025, 16:49
Проекты машиностроительного завода в Орехово-Зуеве представили Минпромторгу РФ
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Демиховский машиностроительный завод вышел на запланированную мощность по выпуску моторно-редукторных блоков электропоездов «Иволга 4.0». Накануне представители Министерства промышленности и торговли России проверили, как идет реализация проекта.

На предприятии провели переоснащение производственных площадей, ввели в эксплуатацию новое оборудование, отладили технологические процессы.

Кроме того, на заводе улучшили условия труда и внедрили новый стандарт культуры производства.

Делегация осмотрела как обновленные, так и новые участки производства. Им представили детали редуктора и готовые моторно-редукторные блоки.

Гости отметили, что завод в Орехово-Зуевском становится не только крупнейшим предприятием по выпуску отечественных электропоездов, но и профильным центром компетенций.

Орехово-Зуево Промышленность
24 января 2025, 16:40
Новый рекорд мира по сценическому экстриму попробуют установить в Люберцах
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Люберцы стали центральной площадкой для установления нового рекорда мира по сценическому экстриму. Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк уже приступил к тренировкам — за восемь минут спортсмен постарается сломать не менее восьми стальных стержней диаметром восемь миллиметров и порвать не менее восьми грелок.

Основная часть подготовки люберецкого Халка пройдет в СК «Триумф», где Агаджанян будет прорабатывать элементы сценического экстрима. Начиная с марта к тренировкам добавятся занятия в бассейне для увеличения силовой выносливости и скоростных показателей.

Преставитель Люберец будет устанавливать рекорд под патриотические треки в рок-жанре. Таким образом спортсмен планирует привить любовь молодежи к отечественной культуре.

Фиксировать рекорд будет Международный союз силового экстрима во главе с Василием Грищенко.

Спортсмены Люберцы
24 января 2025, 15:59
Традиция ярко одеваться по пятницам появилась в Лопатинской школе Ленинского округа
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Интересную традицию придумали в одной из школ Ленинского округа. Там решили проводить «цветные дни». К примеру, в пятницу школьники должны были прийти на учебу в красной одежде.

Участвуют в инициативе школьники всех классов. В этом году в Лопатинской школе уже провели «красную» и «зеленую» пятницы.

«Идея проведения ярких пятниц родилась в Совете обучающихся нашей школы под руководством советника директора по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями Людмилы Шуст. Они предложили школьникам и педагогам 17 января прийти в одежде красного цвета, который символизирует тепло радость и любовь», - отметила директор Лопатинской школы Инга Фархатова.

Традицию будут поддерживать. Например, сегодня в школе провели «зеленый» день. Его приурочили к теме важности бережного отношения к природе. А в следующую пятницу состоится «оранжевый» день.

Школьники Ленинский округ
24 января 2025, 15:46
Новый детский сад построили в ЖК «Героев» в Балашихе
пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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В Балашихе завершается строительство нового детского сада, который займет площадь более 3,3 тысячи квадратных метров и сможет вместить 220 детей. Это учреждение дошкольного образования обещает стать комфортным и безопасным местом для развития и отдыха малышей.

Проект нового детского сада включает в себя разнообразные групповые помещения, в которых предусмотрены спальни, игровые комнаты и раздевалки. Также в здании расположатся буфетные и туалетные комнаты, что создаст удобные условия для детей. Важным элементом инфраструктуры станут кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок, актовый зал и физкультурный зал, обеспечивающие комплексный подход к воспитанию и обучению.

На уличной территории детского сада создадут игровые площадки с теневыми навесами и зоны для занятий спортом. Это позволит детям активно проводить время на свежем воздухе и способствовать их физическому развитию.

Строительство данного учреждения стало частью инвестиционной программы и комплексного развития территории, что подчеркивает стремление создать современное образовательное пространство для юных жителей города.

Жилой комплекс \"Героев\", в котором расположится новый детский сад, находится в благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком, что делает его особенно привлекательным для семей с детьми.

Строительство Детские сады Балашиха

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