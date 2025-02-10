Спортивный праздник прошел в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

Особое место на выставке заняла сувенирная клюшка, украшенная автографами легендарных советских хоккеистов - олимпийских чемпионов 1972 года, включая таких звезд, как Валерий Харламов, Виктор Кузькин, Борис Михайлов и Евгений Паладьев. Еще одним эксклюзивным экспонатом стала клюшка с автографом воскресенского хоккеиста Бориса Веригина.

Взрослые и дети участвовали в спортивной эстафете. Две разминки провели мастер спорта международного класса по легкой атлетике Ирина Салова и фигуристки из Воскресенского спортивного комплекса «Химик».

Центральным событием следующего спортивного дня стала встреча с Владимиром Агулиным, старшим тренером сборной СССР Московской области по фигурному катанию среди юниоров, который поделился историей развития фигурного катания в Воскресенске. Владимир Григорьевич вспомнил о своих профессиональных достижениях и успехах своих воспитанников, а также рассказал о мечтах и планах на будущее.