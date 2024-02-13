Спортивный праздник прошел в парке «Москворецкий» в Воскресенске

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Гостей парка угощали чаем с баранками. Также для всех желающих провели разминку вместе с легкоатлетами из спортивной школы олимпийского резерва.

«Несмотря на мороз, мы решили провести разминку. Нужно больше находиться на воздухе и больше заниматься спортом», - сказал призер всероссийских соревнований по легкой атлетике Владислав Князев.

После в парке состоялись соревнования по футболу на снегу, хоккею, а также эстафеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Новое место уже оценили любители активного отдыха.

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