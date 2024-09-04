Спортивный мастер-классы и спектакль прошли ко Дню знаний в парке в Чехове
В городском парке культуры и отдыха в Чехове провели развлекательную программу ко Дню знаний. Для детей устроили мастер-классы, соревнования и показали спектакль.
Также организаторы фестиваля показали детский спектакль под открытым небом «Денискины сказки». Спортсмены из бойцовского клуба «Бояр» провели мастер-класс по муай-тай. Работала фотозона и ярмарка изделий ручной работы. Весь день в парке было шумно и весело.
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Школьники и их родители участвовали в спортивных играх, конкурсах на знание школьных предметов, мастер-классах по рисованию и изготовлению поделок.
«Детям очень нравится. Родителям тоже: они вовлекаются, отгадывают все загадки, танцуют вместе с нами», - поделилась ведущая праздника Ангелина Поляшова.