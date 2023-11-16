Спортивный комплекс на улице Махова в Раменском построят в 2024 году

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Общая площадь двухэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. В спортивном комплексе появится бассейн и зал для бадминтона. В ФОКе также разместят спортивные залы, медблок, конференц-зал, тренерские и другие административные помещения.

На прилегающей территории обустроят парковку и места для отдыха.

Завершить строительство планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях спортивного центра в Молодежном. Он поблагодарил тренеров за колоссальный труд, отметив, что здесь работает около десяти секций.

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