Спортивный комплекс на улице Махова в Раменском построят в 2024 году
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается на улице Махова в Раменском. На данный момент рабочие приступили к устройству котлована.
Общая площадь двухэтажного здания составит почти четыре тысячи квадратных метров. В спортивном комплексе появится бассейн и зал для бадминтона. В ФОКе также разместят спортивные залы, медблок, конференц-зал, тренерские и другие административные помещения.
На прилегающей территории обустроят парковку и места для отдыха.
Завершить строительство планируют до конца 2024 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о достижениях спортивного центра в Молодежном. Он поблагодарил тренеров за колоссальный труд, отметив, что здесь работает около десяти секций.
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