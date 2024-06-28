Спортивный комплекс международного уровня построят в Домодедове

Новый комплекс возведут вблизи села Ям, вдоль трассы М4 «Дон». Здание будет переменной этажности - от двух до четырех этажей с подземным уровнем. По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, в новом спортивном объекте одновременно смогут тренироваться до 2,5 тысячи человек.

«Объект интересен оригинальным решением объемно-пространственного построения. Округлые формы боковых объемов радиусного фасада выполнены с использованием большого количества остекления, наполняющего внутренние пространства солнечным светом», - прокомментировала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В спортивном центре появится широкий центр дисциплин. На первом этаже обустроят скалодром, 25-метровый бассейн, детский бассейн, залы для бокса, борьбы и фехтования. На втором этаже расположатся тренажерные залы, корты для сквоша, площадки для волейбола и гандбола, а также батутный центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. В состав ФОКа вошли ледовая арена с трибунами на 230 зрительских мест, спортивный зал для технической отработки бросков и другие необходимые помещения.

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