06 октября 2024, 11:10

Спортивный инвентарь закупят в центр патриотического воспитания в Серпухове

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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко навестил воспитанников военно-спортивного центра «Маргеловец». Вместе с руководителем они обсудили поддержку учреждения, в том числе приобретение спортивного инвентаря и формы.

Руководитель центра Константин Оболонков служит в зоне специальной военной операции. Его дело продолжает сын Александр.

Глава Серпухова Сергей Никитенко пообщался с Александром, передал супруге Константина гуманитарную помощь. Он также осмотрел помещения, где занимаются курсанты. Александр рассказал главе, что нужно для тренировок и сообщил, что они закупают спортивный инвентарь и форму.

Александр Оболонков и Сергей Никитенко договорились встретиться с родительским комитетом клуба и тренерско-инструкторским составом для того, чтобы вместе усовершенствовать процесс патриотического воспитания.

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Серпухов
06 октября 2024, 11:10
Жителей Серпухова пригласили пройти вакцинацию от гриппа
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Прививочная кампания продолжается в Серпухове. По словам врачей, самый эффективный способ профилактики заболеваний — вакцинация.

Прививка может снизить вероятность заболевания и уменьшает риск осложнений. В округе работают 24 стационарных пункта - в поликлиниках и амбулаториях, медсанчастях и больнице Пущинского научного центра РАН.

Для жителей также функционирует мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Атлас» по вторникам с 10:00 до 13:00. Записываться предварительно не нужно.

«Уважаемые серпуховичи! Помните, что забота о вашем здоровье - в ваших руках», - напомнил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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Серпухов Грипп
06 октября 2024, 11:09
Фестиваль фотографии «Объектив России» завершился в Серпухове
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Второй сезон фестиваля «Объектив России» в Серпухове завершился. Мероприятие организовал историко-художественный музей.

На церемонии закрытия во дворе мемориального дома фотохудожника Николая Андреева прошла программа, приуроченная ко дню рождения мастера пикториальной фотографии и завершению мероприятия. «Объектив России» работал в Серпухове три месяца.

На закрытии провели два мастер-класса, открытый микрофон, организовали креативную фотозону, где каждый смог получить свой портрет, а также стихи, горячей чай. Приняли участие в вечере председатель Серпуховского центра фотоискусства им. Н. П. Андреева и В. И. Улитина, фотохудожник Юрий Сурков, фотохудожник Владимир Степин и поэтесса Ольга Грачева.

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Серпухов Россия Фестивали
06 октября 2024, 01:22
Педагогов из Наро-Фоминска наградили в День учителя
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День учителя отпраздновали в Детской хореографической школе имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске. Лучших педагогов там отметили грамотами и ценными подарками.

Учителям в торжественной обстановке вручили почетные грамоты и ценные подарки. Награды получили и опытные мастера своего дела, и начинающие специалисты. Отдельное внимание уделили педагогическим династиям: в одной из семей общий стаж нескольких поколений учителей составляет более 300 лет.

«Хочу поздравить всех педагогов Российской Федерации, Московской области, города Наро-Фоминска с Днем учителя. Хочу пожелать творческих успехов, идти в ногу со временем, обязательно дома тепла и уюта», - сказала заместитель директора Наро-Фоминской школы № 4 Инна Форостович-Резник.

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В фойе учебного заведения гостей встречал оркестр музыкантов из художественной школы «Гармония». Юные таланты исполнили для собравшихся популярные классические и эстрадные хиты. Поздравить педагогов приехали представители администрации области и округа.

«Мы празднуем профессиональный праздник День педагогического работника и поздравляем всех, кто работает в сфере нашего образования: воспитатели, учителя, педагоги. Я искренне поздравляю вас, дорогие наши педагоги с профессиональным праздником!» - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Наро-Фоминск Праздники Учителя
06 октября 2024, 01:13
Гражданский форум «Социальная сфера» прошел в Зарайске
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В городском округе Зарайск состоялся второй гражданский форум «Социальная среда». На мероприятии обсудили вопросы доступности медицины, лекарств, развития социального такси и многие другие.

Также на форуме члены общественных палат высказали несколько инициатив, касающихся газификации, предоставления участкам СВО жилья на льготных условиях.

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Гражданский форум в Зарайске провели по инициативе общественной палаты Подмосковья. Участниками мероприятия стали делегации из трех округов: Зарайска, Луховиц и Серебряных Прудов. Представители муниципальных общественных палат поделились с присутствующими самыми актуальными проблемами, а жители смогли задать вопросы прямо на мероприятии.

«Сегодня были вопросы не только про медицину, не только вопросы социальной защиты, но и вопросы про образование, поэтому если форум называется „Социальная сфера“, на следующий форум обязательно пригласим представителей от министерства образования», - отметил заместитель председателя общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

Самой обсуждаемой стала тема здравоохранения. Жителей волновали вопросы дефицита кадров, работы скорой помощи, записи на прием к узким специалистам.

«Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, строительство новых корпусов, ремонт старых корпусов - эти вопросы тоже волнуют жителей, волнуют наших главных врачей, поэтому здесь тоже есть успехи. Мы по каждой из этих территорий: Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды рассказали, какие объекты у нас входят в строительство на следующий год», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова.

Так, в Зарайске в следующем году отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт в деревне Козловка, а пункт скорой помощи перенесут в отдельное здание.

Здравоохранение Зарайск

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