28 августа 2024, 08:58

Спортивный инструктор Варвара Шумик пополнила штат детского сада в Дмитрове

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Инструктор по физической культуре Варвара Шумик начала работать в Дмитрове. Она будет вести занятия в двух детских садах округа.

Варвара занималась санным спортом и входила в состав сборной Московской области. Она окончила Внуковскую школу в Дмитрове и поступила в местный филиал университета «Дубна» по целевому набору. Этим летом выпускница вуза начала вести занятия в детских садах «Родничок» и «Золотой ключик».

«Дети меня приняли очень хорошо, им нравятся занятия физкультурой. Сейчас, летом, мы стараемся проводить их на улице. Это и эстафеты, и командные игры, а утром для всех детей и даже воспитателей - обязательная физзарядка: веселая и с музыкой», - рассказала Варвара.

В будущем молодой педагог планирует совершенствоваться в профессии и повышать квалификацию.

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Учителя Детские сады
28 августа 2024, 09:08
Молебен к началу учебного года провели в Дмитрове
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Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил напутственный молебен. Службу в Успенском кафедральном соборе в Дмитрове приурочили к предстоящему началу учебного года.

Епископа торжественно встретили перед Успенским собором благочинный Дмитровского церковного округа, протоиерей Афанасий Чорногуз и заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина. Визит был приурочен к кануну Успения Пресвятой Богородицы, началу нового учебного года и 870-летию Дмитрова.

Владыка впервые провел в Дмитрове такой масштабный молебен в сослужении с духовенством Дмитровского, Яхромского и Рогачевского благочиний. Он также обратился с проповедью к школьникам и призвал их трудиться, проявляя терпение. После епископ Кирилл передал директорам школ новые учебники по основам православной культуры.

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Религия Дмитров
28 августа 2024, 08:57
Космический класс Востряковского лицея № 1 в Домодедове стал лучшим в России
Пресс-служба администрации Домодедово г.о.
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По итогам прошлого учебного года космический класс Востряковского лицея № 1 в Домодедове стал лучшим в России. Он вошел в топ-8 рейтинга.

Востряковский лицей № 1 заключил соглашение с госкорпорацией «Роскосмос». В 2023-2024 учебном году там реализовали базовый модуль программы для 5-6 классов «Космический класс». Благодаря этому 26 ребят изучали геометрическое моделирование и основы моделирования, расширяя свои знания в инженерии. Для этого в лицее оборудовали современный кабинет для занятий авиамоделированием и робототехникой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что рекордное количество учеников пойдут в школы региона в сентябре.

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Школы Город Домодедово
27 августа 2024, 22:34
Выставку памяти художника Александра Грекова откроют в Мытищах 29 августа
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищинской галерее искусств готовится к открытию новая выставка «Народное искусство России. Связь времен», посвященная памяти Александра Грекова. Выставка позволит посетителям окунуться в историю народного творчества и ощутить глубокую связь современного искусства с его корнями, уходящими в народное и крестьянское творчество.

В экспозиции будут представлены уникальные экспонаты из восемнадцати областей и четырех республик Российской Федерации. Особое внимание уделено произведениям художников и народных мастеров из Подмосковья, среди которых известные на весь мир мытищинские Жостово и Федоскино.

Открытие выставки состоится 29 августа в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Познакомиться с экспозицией можно будет в течение месяца, до 29 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Мытищи
27 августа 2024, 22:27
Готовность объектов теплоснабжения к зимнему сезону в Мытищах превысила 98%
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Общая готовность объектов теплоснабжения в Мытищах к отопительному сезону составляет более 98%. Работы ведутся интенсивно и с опережением графика.

Очередную проверку готовности котельных провел заместитель главы городской администрации Мытищи Иван Яськив совместно с представителями единой теплоснабжающей организации АО «Мытищинская теплосеть». По итогам выезда было констатировано, что плановые ремонты успешно завершены, и объекты полностью подготовлены к отопительному сезону. Работы охватили 62 котельные, которые обеспечивают теплом 1 200 многоквартирных домов муниципалитета, где проживают около 240 тысяч человек.

Кроме того, завершается замена участка сети водоотведения вдоль реки Яузы в рамках капитального ремонта ООО «Водопроводно-канализационные системы». Трубопровод был отремонтирован, и коллектор уже запущен в работу. Осталось восстановить камеру и благоустроить территорию.

Для полного восстановления пропускной способности сети по инвестиционной программе на 2023–2025 годы планируется строительство новой канализационной сети на участке от дома № 43 корп. 5 до дома № 47А по Новомытищинскому проспекту. Это позволит исключить попадание сточных вод в реку Яузу и обеспечить безаварийное оказание услуг, а также снизить объем внешних стоков за счет уменьшения попадания поверхностных вод в коллектор.

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Мытищи Отопление

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