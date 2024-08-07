Спортивный фестиваль пройдет в Чехове 10 августа

Праздник охватит две площадки. Так, гостей фестиваля в городском парке культуры и отдыха в Чехове ждут мастер-классы по муай-тай, кикбоксингу и боксу. Для детей проведут творческие занятия и анимационную программу. Также пройдет чемпионат городского округа Чехов по армрестлингу среди лиц с ограниченными возможностями. На сцене выступит оркестр «Серебряные трубы», будет работать фотозона и ярмарка мастеров.

Посетителей парка «Дубки» в селе Троицкое также пригласили на анимационную программу, зарядку, творческий мастер-класс и спортивные состязания «Мама, папа, я - дружная семья!». Кроме того, на площадке будет работать фотозона и выставка фотографий.

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