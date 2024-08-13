Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» провели в Химках

Спортсмены со всей страны собрались на одном поле в микрорайоне Северный городского округа Балашиха на третий Кубок клуба «Олимпия» по бейсболу «Все звезды». Всего на поле вышли 150 участников в возрасте от 10 до 16 лет.

Турнир «Все звезды» объединил юных бейсболистов из разных уголков России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Костромской и Нижегородской областей. Были ребята и из Белоруссии. Играли в двух возрастных категориях.

«Турнир прошел успешно, ребята получили опыт в новых составах, командах. Формат турнира такой, что здесь было много игр интересных. Борьба была интересная, по окончанию турнира все вернутся в свои клубы и продолжать тренироваться», - рассказал организатор Никита Монахов.

В старшей возрастной группе победу одержали «Драконы», они обыграли команду «Орел» со счетом 5:2. Победителей и призеров турнира наградили переходящими кубками и медалями. Также все команды получили сертификаты об участии.

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