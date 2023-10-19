Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» прошел в Щелкове
Открытый фестиваль «Активное долголетие» прошел в Щелкове. Любовь к спорту и активный образ жизни объединили более 200 участников. Соревновались команды женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.
После спортивных состязаний для участников фестиваля выступил солист духового оркестра Щелковского театра, заслуженный артист России Виктор Сухонос.
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Команды ветеранских организаций соревновались по восьми дисциплинам: в скандинавской ходьбе, висе на перекладине, дартсе, футболе, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, метании снаряда и спортивных эстафетах.
Программа «Активное долголетие», стартовавшая в Подмосковье в 2019 году, помогает сделать спорт неотъемлемой частью жизни представителей старшего поколения. Председатель местной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Борис Дудик отметил, что спорт и постоянное движение необходимы для полноценной жизни.
По результатам соревнований депутаты окружного совета и представители администрации наградили победителей и призеров в каждой номинации. Отдельно отметили самых возрастных участников.