08 октября 2024, 21:56

Спортивный фестиваль для семей участников СВО провели в Химках

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Праздник «Мой дом — моя крепость» организовали на базе лыжного стадиона «Снежинка» городского округа Химки. Среди развлекательных активностей: обучение по управлению дронами, туристический лабиринт, командные эстафеты, бадминтон, теннис и многое другое.

Для юных гостей праздника подготовили много сюрпризов, один из них приглашенный гость - знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев. Он пожелал ребятам спортивных достижений.

«Химки - территория спорта. Желаю юным жителям не останавливаться на достигнутом и продолжать прославлять наш город. Любите своих родителей и гордитесь их подвигами!» - подчеркнул Дмитрий Губерниев.

Спортсмены футбольного и баскетбольного клубов «Химки» провели для присутствующих интересные мастер-классы.

Мероприятие для семей участников специальной военной операции прошло не впервые. Раннее администрация округа уже проводила для жителей, чьи родные находятся в зоне боевых действий, тематические встречи.

«Мы на таком мероприятии в третий раз. Все очень здорово организовано, много развлечений для детей. Здесь каждый ребенок найдет, чем себя заинтересовать», - поделилась супруга участника специальной военной операции Евгения.

Семьям военнослужащих предоставляют путевки в санатории, а для школьников действует льготная программа для посещения кружков и секции.

Подробности о мерах поддержки можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также в Центре поддержки с 9:00 до 18:00 по будням по адресу: улица 9 Мая, д. 18Б.

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Химки Семья Фестивали
08 октября 2024, 21:55
Более 130 экскурсий посетил клуб «Активное долголетие» в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок старшего поколения посетили в этом году более 130 экскурсий. Они посетили такие места как: выставка-форум «Россия» в парке достижений народного хозяйства, Патриаршие пруды и другие интересные локации Москвы и Московской области.

Клуб «Активное долголетие» в Химках работает по адресу: ул. Кирова, строение 24. Проект уже 5 лет реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьева по всему Подмосковью.

«Я рада, что в нашем городе есть место, где люди старшего возраста могут увлекательно провести время. Здесь они участвуют в экскурсиях, концертах, мастер-классах и спортивных занятиях», - отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Расписание мероприятий и экскурсий можно узнать на сайте проекта в разделе «Активности» или в мобильном приложении «Соцуслуги», а также в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» по телефону: 8(495)572-25-33 или в клубе «Активное долголетие» по телефону: 8(495)572-65-14.

Напомним, что пенсионеры округа могут бесплатно заниматься йогой, катанием на велосипедах, скандинавской ходьбой и другой интересной деятельностью.

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Химки Экскурсии Активное долголетие
08 октября 2024, 21:55
Баскетболисты «Химок» начали подготовку к новому сезону Суперлиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Баскетбольный клуб «Химки» начал подготовку к первой игре нового сезона Суперлиги. Команда выйдет на паркет против команды из Ростова-на-Дону «Барс-РГЭУ».

Химкинский клуб серьезно изменил состав перед началом Кубка России. Среди новичков: Виктор Заряжко, Влад Шарапов, Роман Баландин, Кирилл Коновалов, Азат Тукмаков, Сергей Михалев, Кирилл Попов и Глеб Суворов.

«В межсезонье мы приняли решение значительно обновить состав, поэтому осознаем, что для построения команды понадобится время. При этом больших задач с нас никто не снимает, мы нацелены как минимум на финал. Мы довольны тем, как провели трансферную кампанию, в предсезонных играх уже видели, как команда находит взаимопонимание. Конкуренция в этом сезоне ожидается высокой, наши прямые конкуренты также усилились. Но мы уверены в нашей команде и в нашем тренерском штабе. И очень ждем всех болельщиков на наших матчах», - поделился генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов.

Отметим, что в прошлом сезоне местная команда стала серебряным призером Суперлиги. Результатом 30 матчей стали 26 побед.

Матч состоится восьмого октября в 19:00 в Баскетбольном центре «Химки». Вход - свободный.

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Химки Баскетбол Суперлига
08 октября 2024, 21:47
Второй матч чемпионата России женских баскетбольных команд прошел в Видном
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Во дворце спорта «Видное» в Ленинском округе состоялся второй матч российской баскетбольной женской FONBET Премьер-лиги. Местная команда «Спарта энд К» встретилась с курским коллективом «Динамо».

В напряженной борьбе гости одержали победу с минимальным перевесом, завершив матч со счетом 67:63, сообщает пресс-служба главы округа Станислава Каторова.

Из трибун за игрой следили порядка 250 зрителей. Хозяйки паркета достойно противостояли бронзовому медалисту предыдущего чемпионата. Первая четверть закончилась в пользу «Динамо» со счетом 15:19, однако к большому перерыву лидировали соперники - 37:33, а по истечении получаса игры их преимущество увеличилось до восьми очков - 56:48.. Итоговый счет - 67:63 в пользу курского «Динамо».

В пресс-службе отметили, что наиболее активными в составе «Спарты энд К» были Софья Люлина, Полина Селезенова и Сабрина Довнар-Запольская.

Напомним, что ранее команда Видного «Спарта энд К» провела матч на домашнем паркете против клуба из Самары. Та встреча завершилась со счетом 62:68 в пользу «Самары».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Ленинский округ
08 октября 2024, 20:56
Отопление подали в более чем 1,3 тысячи многоквартирных домов Подольска
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В Подольске активно продолжается запуск отопления. Все 94 котельные города работают стабильно, обеспечивая теплом многоквартирные дома и социальные объекты.

Тепло уже поступило в 1320 из почти двух тысяч многоквартирных домов, и до конца недели планируется подключить оставшиеся.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что особое внимание уделяется началу отопительного сезона. «Неделю назад мы запустили полностью реконструированную котельную на улице Победы, 4. Сейчас она работает в половину мощности, обеспечивая теплом 41 многоквартирный дом и несколько социальных объектов», - сообщил Артамонов.

В процессе запуска отопления был выявлен технологический сбой на теплотрассах, которые обеспечивают ресурсом четыре учреждения образования. Воспользовавшись школьными каникулами, специалисты намерены устранить неполадки в кратчайшие сроки. В школе № 30 планируется установка индивидуального теплового пункта, работы по которой завершатся до пятницы, чтобы за выходные все объекты успели прогреться.

Григорий Артамонов поручил тщательно отслеживать обращения жителей по поводу завоздушивания систем отопления. Аварийные бригады должны оперативно реагировать на поступающие заявки и закрывать их в течение одного дня. Такая мера позволит быстро решать возникающие проблемы и обеспечивать комфортные условия для всех жителей Подольска.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Отопление

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