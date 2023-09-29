Спортивный центр с ледовой ареной построят в Волоколамске к концу года

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Как рассказал глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, ледовая арена станет первой в Волоколамске. На ней будут проводить тренировки спортивных секций и хоккейные матчи.

«Строящийся спортивный объект - это первая ледовая арена в муниципалитете. Уверен, что его открытие даст новый виток развитию спорта в Волоколамском округе. Завершить строительные работы на ФОКе планируется до конца 2023 года», - сказал он.

Площадь комплекса составит около шести тысяч квадратных метров, а на арене обустроят трибуны на 230 мест. В состав ФОКа также войдут тренерская комната, раздевалки, душевые, кабинет врача и другие помещения.

Территорию комплекса благоустроят, там появится парковка и места отдыха.

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