Спортивный центр построят на улице Махова в Раменском к концу года
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на улице Махова в Раменском. Работы планируют завершить к концу года.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, объект возведут по нацпроекту «Демография». Сейчас там завершают монолитные работы, готовность уже превысила 40%. Общая площадь здания составит 3,8 тысячи квадратных метров.
Как рассказал начальник производственного участка ООО «Воздвижение», в ближайшее время рабочие приступят к заливке бадминтонного корпуса, смонтируют кровлю и обустроят ливневую канализацию.
«Также производится кирпичная кладка административного корпуса, цокольного этажа и бассейна. Идут работы по подведению холодного водоснабжения - врезку в колодец уже произвели», - сказал он.
В спорткомплексе будут работать зал для бадминтона, бассейн, тренерские, конференц-зал и другие помещения. Территорию благоустроят и создадут на ней парковку.
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