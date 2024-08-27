Спортивный центр «Надежда» в селе Липицы обновят к ноябрю

Одним из ключевых этапов станет обновление системы отопления, что обеспечит комфортную температуру в помещениях в любое время года.

Подрядчик планирует объединить помещения, чтобы создать просторные и комфортные залы для тренировок. Кроме того, вместо одной раздевалки теперь будут оборудованы две - мужская и женская, каждая из которых будет оснащена душевой и санузлом. Это нововведение значительно повысит удобство для посетителей.

Спортивный клуб также расширит свои возможности: здесь откроются новые секции по борьбе и фитнесу. Инициатива о проведении работ принадлежит заслуженному тренеру России и председателю Совета депутатов Серпухова Михаилу Шульге.

«Спорткомплекс востребован. Молодежь активно занимается футболом, настольным теннисом и шахматами. В зимнее время проводится лыжная подготовка. Популярностью среди жителей пользуется мини-тренажерный зал. Чтобы жители могли заниматься в комфортных условиях, мы решили сделать перепланировку. Работы планируем закончить в ноябре», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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