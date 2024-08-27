27 августа 2024, 15:06

Спортивный центр «Надежда» в селе Липицы обновят к ноябрю

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В Серпухове начался масштабный ремонт спортивного комплекса. Сейчас в здании демонтируют стены и перегородки, после чего специалисты приступят к подготовке стен и пола для чистовой отделки.

Одним из ключевых этапов станет обновление системы отопления, что обеспечит комфортную температуру в помещениях в любое время года.

Подрядчик планирует объединить помещения, чтобы создать просторные и комфортные залы для тренировок. Кроме того, вместо одной раздевалки теперь будут оборудованы две - мужская и женская, каждая из которых будет оснащена душевой и санузлом. Это нововведение значительно повысит удобство для посетителей.

Спортивный клуб также расширит свои возможности: здесь откроются новые секции по борьбе и фитнесу. Инициатива о проведении работ принадлежит заслуженному тренеру России и председателю Совета депутатов Серпухова Михаилу Шульге.

«Спорткомплекс востребован. Молодежь активно занимается футболом, настольным теннисом и шахматами. В зимнее время проводится лыжная подготовка. Популярностью среди жителей пользуется мини-тренажерный зал. Чтобы жители могли заниматься в комфортных условиях, мы решили сделать перепланировку. Работы планируем закончить в ноябре», - отметил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Серпухов Ремонтные работы
27 августа 2024, 15:15
Первый «умный» пешеходный переход с ИИ заработал в Серпухове
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В Серпухове на перекрестке улиц Ворошилова и Калужская появился пешеходный переход нового поколения, оборудованный системой искусственного интеллекта. Этот «умный» переход способен распознавать пешеходов и их траекторию движения, что значительно повышает безопасность на дороге.

Как только человек приближается к «зебре», яркая подсветка и предупреждающее табло с надписью «Пешеход!» сигнализируют водителям о необходимости быть особенно внимательными. В темное время суток проекция разметки прямо на дорогу улучшает видимость перехода, делая его более заметным для всех участников движения.

Этот инновационный переход призван не только обезопасить пешеходов, но и сделать передвижение по городу более комфортным для жителей и гостей Серпухова. Оборудование полностью российского производства уже успешно зарекомендовало себя в более чем 30 регионах страны, снизив количество ДТП на 82% и сократив время ожидания перехода для пешеходов на 30%.

К началу учебного года администрация Серпухова позаботилась о безопасности юных серпуховичей, приведя все пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений в нормативное состояние. Таким образом, Серпухов шагает в ногу со временем, внедряя «умные» технологии для комфорта и безопасности своих жителей.

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Серпухов Дороги
27 августа 2024, 14:46
Аграрный фестиваль «Лука-море» пройдет в Коломне 1 сентября
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В Коломне вновь состоится яркий фестиваль «Лука-море», который традиционно отметит новый урожай с размахом. Гостей мероприятия ждут сельскохозяйственная ярмарка, ремесленные ряды, конкурсы, народные игры и забавы.

Главным событием станет выбор самой длинной косы из Мячковского лука. Опытные мастерицы поделятся секретами создания «луковой прически», которая поможет сохранить полезные свойства репчатого лука на всю зиму.

«Для маленьких гостей праздника мы подготовили различные детские игровые активности. Для поклонников творчества - разнообразные мастер-классы, на которых можно будет создать что-то особенное своими руками. Для любителей селфи - необычные фотозоны в деревенском стиле. Скучно точно не будет», - обещают организаторы фестиваля.

Мероприятие пройдет в селе Мячково. Добраться можно на автобусе № 27 от автостанции «Старая Коломна».

Ежегодный фестиваль событийного туризма «Лука - море!» проводится в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

Начало в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Фестивали
27 августа 2024, 14:46
Отделение психиатрической больницы в Коломне открыли после ремонта
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В Коломне состоялось торжественное открытие диспансерного отделения филиала Коломенской психиатрической больницы. Мероприятие прошло с участием заместителя главы Городского округа Коломна Ларисы Луньковой, председателя Совета депутатов Николая Братушкова и главного врача психиатрической больницы № 3 имени Дмитриевой Эдуарда Слуцкина.

Здание, построенное еще до 1917 года, прошло капитальный ремонт, в ходе которого были обновлены фасад и кровля, а также модернизированы инженерные системы, включая вентиляцию, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение и водоотведение. Особое внимание уделили ремонту санитарных помещений для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Обновленное отделение теперь предлагает специальные комфортные зоны для посетителей и их родственников. Также были отремонтированы кабинеты врачей и созданы персональные рабочие места для сотрудников отделения. В кабинетах, коридорах и холлах установлена новая удобная мебель, что значительно улучшит условия работы медиков и пребывания пациентов.

Открытие диспансерного отделения соответствует ключевым задачам национального проекта «Здравоохранение», направленным на повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи населению Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Больницы
27 августа 2024, 14:35
Парк в Электрогорске анонсировал мероприятия последней недели лета
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Мастер-класс и лекторий ко Дню знаний пройдут в парке Электрогорска. Всего в течение последней недели августа здесь проведут более 10 спортивных и творческих мероприятий.

Спортивные тренировки, мастер-классы и лектории запланировали провести сотрудники парка Электрогорска в последнюю неделю лета. Так, занятие по изобразительному искусству «Зарисовки природы» пройдет уже сегодня.

Завтра, 28 августа, все желающие смогут поучаствовать в тренировке по футболу. А для детей проведут мастер-класс по изготовлению поделки.

Открытая тренировка по карате пройдет в четверг, 29 августа. В пятницу жителей города будут ждать на мастер-класс «Открытка к 1 сентября», а также игру в шашки и шахматы. В этот же день проведут лекторий «1 сентября» и викторину.

Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электрогорск Парки

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