Спортивный центр «Лидер» отремонтировали в Богородском округе

Отремонтированы санитарные узлы и душевые кабины. Здесь обновили настенную плитку, установили реечный потолок, новые светильники и двери. На ремонт здание закрылось в конце октября прошлого года. Работы провели за счет местного бюджета.

Стены учреждения ожидали ремонта больше тридцати лет. Теперь для занимающихся и тренирующихся созданы все необходимые, комфортные условия.

Помимо этого, провели и благоустройство. В центре внимания были установка нового козырька над крыльцом, ремонт ступенек, входной группы, асфальтирование тротуара и обустройство велопарковки. Работы по благоустройству перед центральным входом начались 15 ноября 2024 года. Участок засыпали щебнем и песком, установили бордюры, произвели утрамбовку, уложили асфальт.

Вопрос с самого начала находился на личном контроле депутатского корпуса. Депутат окружного совета депутатов Олег Кобляков вместе контролировал ход капитального ремонта, регулярно выезжая на место.