Спортивные старты для студентов прошли в Химках

Открыл развлекательную программу танец местных чирлилерш. Заведующая кафедрой физической культуры и мастер спорта России по художественной гимнастике Наталья Каравацкая провела мастер-класс по хореографии. Принять участие могли все желающие.

«Прогресс в самых различных сферах жизни Химок - культуре и спорте, образовании и науке связан с молодым поколением. Амбициозные и талантливые - именно они пишут будущую историю страны. В городе создают все условия для реализации перспективных идей и планов юных химчан. Мы хотим, чтобы все их мечты воплощались в жизнь», - отметил Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Конкурсанты на турнире показали не только свою физическую подготовку на эстафетах и состязаниях, но и творческий потенциал. Участники читали стихи, играли на музыкальных инструментах исполняли песни и частушки, ставили акробатические номера.

«МГИК, без сомнения, является гордостью Химок. В институте работают опытные преподаватели, которые не только обучают студентов, но и помогают им раскрыть свой творческий потенциал и развить профессиональные навыки. Учащиеся МГИК регулярно занимают призовые места на российских и международных творческих конкурсах, прославляя наш город», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Наградили участников соревнований грамотами и сладкими подарками.

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