03 июня 2024, 15:37

Спортивные соревнования на призы Мособлдумы прошли в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В воскресенском клубе инвалидов прошел праздник спорта и радости, посвященный Дню защиты детей. Участники соревнований поборолись за призы депутата Московской областной Думы Екатерины Лобышевой.

В соревнованиях на призы депутата Московской областной Думы Екатерины Лобышевой поучаствовали три команды воспитанников клуба инвалидов Воскресенска. Состязания были приурочены к международному Дню защиты детей.

«Огромную благодарность хочу выразить директору клуба Алексею Кузнецову, всем инструкторам, которые занимаются с нашими детьми, и всем, кто сегодня помог в организации этих соревнований. Было ярко, красочно и эмоционально!» - отметила Екатерина Лобышева.

Поздравили спортсменов также начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенска Михаил Бахтов, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов и заместитель председателя Российского союза сельской молодежи Подмосковья Дмитрий Хуртов. Праздник прошел в рамках проекта «Единая страна - доступная среда» партии «Единая Россия».

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья спорт значит очень многое. Это возможность адаптироваться в социуме, расширить рамки собственного мира, завести друзей и вести полноценную активную жизнь», - отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов.

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Депутаты Инвалиды Воскресенск
03 июня 2024, 15:39
Лучших руководителей дирекций парков наградили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Торжественная церемония награждения лучших руководителей дирекций парков состоялась в парке «Елочки» в городском округе Домодедово. Награды присуждались по результатам оценки деятельности по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга в прошлом году.

Премию вручали представители Министерства культуры и туризмы Московской области в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках». В этом году на участие в мероприятии поступило свыше 1,2 тысячи заявок со всего региона.

«Нам особенно приятно, что уже второй год подряд все больше молодежных профессиональных коллективов приезжают к нам, выступают на этих сценах и превращают наши парки в новые культурные пространства», - отметил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

Работа руководителей парков оценивалась по четырем показателям: исполнение парками городского округа еженедельного (системного) расписания; реализация плана общеобластных мероприятий Министерства; наличие сервисов и оказание услуг в парках; информационная открытость в сети интернет.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что в Подмосковье 194 парка. Все они разные и непохожие друг на друга. По его словам, именно для увеличения посещаемости парков и был создан рейтинг и система поощрения руководителей.

«Будем продолжать поддерживать тех, кто заинтересован в результате, искать новые формы и форматы работы, чтобы представителям всех поколений было в наших парках хорошо», - добавил Василий Кузнецов.

Лучшими руководителями парков признаны Екатерина Ажар («Городские парки Сергиева Посада»), Сергей Бурмистров (Дирекция парков Раменского городского округа), а также Елена Кузнецова (Дом культуры на площади Пушкина) и многие другие.

Все победители получили премии в размере 300 тысяч рублей.

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Парки
03 июня 2024, 15:36
Почти 10 тысяч льготников Подмосковья отдохнули в санаториях с начала года
Министерство социального развития Подмосковья
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Бесплатную путевку в санаторий могут получить льготные категории жителей Подмосковья. С начала года мерой поддержки воспользовались почти 10 тысяч человек.

«Льготники отдохнули в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России по бесплатным путевкам. Мы получаем все больше положительных отзывов, особенно после того, как получение путевки сделали еще более удобным. Сейчас жителям не нужно никуда ходить, путевка приходит в личный кабинет на региональном портале», - рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

В санаториях предлагают не только проживание, но и лечебные процедуры, разнообразное питание и досуг. Получить путевку или проверить очередность получения можно на региональном портале госуслуг. Право на бесплатную путевку в санаторий имеют федеральные и региональные льготники, инвалиды и дети-инвалиды с сопровождающими.

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Отдых Госуслуги
03 июня 2024, 15:36
Рейд по пресечению незаконной перевозки отходов прошел в Щелкове
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Министерство по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области провело рейд по пресечению незаконной транспортировки отходов. Во время проверок инспекторы осмотрели 32 грузовика, пять из которых оказались нарушителями.

«Помимо прочего, весенний период - время активных строительных работ, поэтому важно особое внимание уделять контролю за перевозкой мусора, оставшегося после ремонта», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, за соблюдением правил перевозки стройотходов следят и умные камеры. Они автоматически фиксируют нарушителей и передают необходимые данные.

Напомним, что перевозить строительный мусор можно только при наличии специального талона, а за незаконное складирование отходов в Московской области предусмотрен штраф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что модернизация систем ЖКХ коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья.

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Щелково Экология Мусор
03 июня 2024, 15:22
Капитальный ремонт теплосетей на улице Гайдара в Подольске выполнили на 30%
Министерство ЖКХ МО
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Ремонт сетей теплоснабжения от котельной, расположенной на улице Гайдара в Подольске, начался в мае и к этому дню сделан на 30%. Коммунальщики прокладывают инженерные сети и выполняют устройство песчаного образования под трубопроводы, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Все этапы работ сопровождают специалисты «УТНКР», контролируя соблюдение процессов и объемов работ. Капитальный ремонт теплосетей улучшит качество подачи ресурсов для 132 тысяч жителей Подольска. Произойдет полная замена всех внутренних коммуникаций, сетей, стояков и труб.

Работы выполняются в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Заказчиком выступает комитет по ЖКХ администрации городского округа Подольск.

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Подольск ЖКХ Ремонтные работы

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