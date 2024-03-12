Спортивные площадки на месте катков обустроят в 4 округах Подмосковья

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«На территории Московской области в этом году запланировано благоустройство 11 активных зон в парках и 16 скверов. На этих территориях появятся катки, скейт-парки, детские игровые зоны и карусели», - подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие приступят к демонтажу катков уже в конце марта. Монтаж летних площадок запланировали на период с 1 апреля по 25 мая.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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