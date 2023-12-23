Спортивные итоги года подвели во Фрязине

Спорт - это работа на преодоление. Это действительно тяжелый ежедневный труд, как для спортсменов, так и для тренеров. Поэтому ежегодное подведение итогов так важно. Фрязино вполне заслуженно может считаться кузницей чемпионов. Местные спортсмены стали участниками десятков региональных и всероссийских соревнований, показав высокие результаты.

«Нам действительно есть, о чем рассказать и поблагодарить наших спортсменов. Наши дзюдоисты, пловцы, наши баскетболисты, наши гимнасты на Московских, областных, на Всероссийских соревнованиях показали выдающиеся достижения. У нас есть и золотые места на первенстве России. И действительно, это слаженная работа наших тренеров, наших спортсменов и, естественно, их родителей», - почеркнул Дмитрий Воробьев.

Глава округа вручил награды лучшим спортсменам года и благодарности Министра физической культуры и спорта Московской области за плодотворный труд и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городском округе Фрязино и Подмосковье. Отметили и родителей, которые постоянно оказывают помощь и поддержку спортивным учреждениям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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