Спортивные итоги 2023 года подвели в Павловском Посаде
В Павловском Посаде в Доме культуры «Октябрь» подвели спортивные итоги округа за 2023 год. На базах муниципальных учреждений физической культуры и спорта работают 72 спортивные секции по 24 видам спорта.
Число жителей, регулярно занимающихся физической активностью, достигло около 52 тысяч человек в прошлом году. Все больше новых спортсменов городского округа, подают большие спортивные надежды, а лучшие из них входят в состав сборных команд Московской области и Российской Федерации.
Глава Павлово-Посадского городского округа, Денис Семенов, отметил, что претендентов на победу в номинациях много, ведь в округе живут талантливые и спортивные ребята. Конечно, за каждым из них стоит человек, вложивший в воспитание спортсмена душу - это его тренер. Он поблагодарил всех за самоотдачу и пожелал новых побед.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.
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