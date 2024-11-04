04 ноября 2024, 22:34

Спортивные эстафеты и конкурсы ко Дню народного единства прошли в Серпухове

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Представители Федерации бокса России и общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» организовали для жителей Серпухова спортивные мероприятия ко Дню народного единства. Дети и взрослые поучаствовали в семейной эстафете и спортивных конкурсах.

На площадке перед Дворцом спорта «Надежда» ко Дню народного единства провели спортивные мероприятия. Их подготовили представители Федерации бокса России и общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Горожане прыгали на скакалке, перетягивали канат, играли в городки, набивали и метали мячи, наблюдали за битвой роботов-боксеров.

Участников мероприятия бесплатно угощали горячем чаем на полевой кухне, которую развернули рядом с дворцом спорта.

Члены Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» активно приобщают граждан России к здоровому образу жизни.

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Праздники Серпухов конкурсы
04 ноября 2024, 21:37
Ученые из Подольска выступили на конференции с докладом о генетике коров
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Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста в Подольске приняли участие в ХII Межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» в Ярославле. Они выступили с докладом о генетике коров.

На пленарном заседании конференции с докладом «Коровы в средневековом Ярославле и их генетический анализ: поиск исторических корней современной ярославской породы и взгляд в будущее» выступили директор центра имени Льва Эрнста, академик Российской академии наук Наталия Зиновьева и старший научный сотрудник лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных, доктор биологических наук Александра Абдельманова.

Это исследование они разработали совместно с учеными Института Археологии Российской академии наук: заместителем директора, кандидатом исторических наук Асей Энговатовой и старшими научными сотрудниками лаборатории естественнонаучных методов в археологии кандидатом биологических наук Екатериной Антипиной и кандидатом исторических наук Лилией Яворской​​.

Подольские ученые рассказали о демографической истории ярославского скота на основании молекулярно-генетических исследований археологических, музейных и современных образцов. Эту работу проводят на средства грантов Российского научного фонда. В рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных ученые обеспечивают гарантированное долгосрочное сохранение образцов генного материала ярославского скота.

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Подольск Животные
04 ноября 2024, 21:20
Сценку с Мининым и Пожарским показали ко Дню народного единства в Подольске
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В Доме культуры «Машиностроитель» ко Дню народного единства прошел театрализованный концерт. Зрителям показали историческую сценку с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

В честь Дня народного единства творческие коллективы Дома культуры «Машиностроитель» присоединились к всероссийской акции «Едины - непобедимы». Ребята из разных ансамблей вместе с гостями мероприятия исполнили гимн России.

Участниками праздничного концерта стали коллективы муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени 1 мая» структурного подразделения Дома культуры «Машиностроитель» и Дома культуры «Металлург». Также творческие номера зрителям представили студия эстрадного вокала «Конфетти», образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия „Созвучие“», народный коллектив «Хореографический ансамбль народного танца „Климовчанка“» и другие.

Все желающие поучаствовали в мастер-классе по росписи дымковской игрушки и декору кокошника.

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Праздники Подольск Концерты История
04 ноября 2024, 19:03
Ученые из Серпухова разработали лекарство против тяжелых инфекций
Фото: М.Панина
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Ученые Большого Серпухова разработали новое средство для борьбы с супербактериями для лечения инфекций. Эти бактерии выработали иммунитет к антибиотикам, поэтому против них не работало ни одно лекарство.

Появление супербактерий - вызов медицине. Антибиотики, антисептики и препараты на основе протеолитических ферментов бессильны против них.

Новое средство для терапии гнойно-воспалительных поражений кожи не имеет аналогов. Формулу разработали пущинские ученые, и лекарство способно справиться с бактериями, которые образуют гнойники и незаживающие раны.

«Наш препарат обладает двойным эффектом - это лизис антибиотико-резистентной микрофлоры и удаление токсинов и некротических тканей из раны, что способствует её заживлению», - сообщила старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности микроорганизмов ИБФМ РАН Ирина Кудрякова.

Перспективной субстанцией стали ферменты бактерии Лизобактер, которую пущинские ученые смогли выделить из воды еще в 1975 году. На ее основе был создан препарат «Лизоамидаза». Он был популярен в 1980-х годах. У истоков стояли член-корреспондент Игорь Кулаев и доктор биологических наук Ольга Степная.

Сейчас лекарства на рынке больше нет. Команда современных ученых по руководством Натальи Леонтьевской работает над созданием более совершенного средства.

«Лизоцим значительно уступает в активности и спектре действия бактериолитическим ферментам грамотрицательной бактерии, которой занимаемся мы. Однако бактериолитические ферменты грамотрицательных бактерий сложно получать. Нам удалось первыми в мире разработать гомологичную систему экспрессии для наработки ферментов в большом количестве, что позволило их хорошо изучить и разработать на их основе антимикробные препараты нового поколения», - рассказала Ирина Кудрякова.

Исследование получило грант и стипендию президента России, премию губернатора Московской области Андрея Воробьева , медаль Российской академии наук. Работу отметили специальным призом в рамках Конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук.

Лабораторный образец доказал эффективность, и теперь нужно пройти клинические исследования, чтобы лекарство появилось в аптеках и помогло миллионам людей.

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Серпухов Ученые
04 ноября 2024, 17:50
Журналист «Комсомолки» подарил книги детям из семейного центра под Коломной
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В семейном центре «Вдохновение» коломенского села Непецино живут дети из Курской области. Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Рогоза приехал в Коломну, чтобы навестить ребят и подарить им книги.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза встретился с воспитанниками семейного центра «Вдохновение». Он рассказал ребятам из Курской области о своей книге «Добруши и кошули. Тайна башни». Ее и набор других книг для детей разных возрастов сотрудники «Комсомолки» передали в библиотеку семейного центра. Это пособия по рукоделию, кулинарии, истории, а также сборник русских народных сказок для самых маленьких.

В свою очередь, ребята вручили корреспонденту рисунок, на котором изобразили букет цветов у окна.

«Он очень теплый, душевный. Теперь этот рисунок висит на стене в моем кабинете. На добрую память», - поделился Александр Рогоза.

Напомним, в августе 2024 года в Коломну из Курской области приехали 34 ребенка в возрасте от четырех до 17 лет. На базе семейного центра «Вдохновение» для них организовали пункт временного размещения. Детей и сопровождающих их взрослых поселили в семейных блоках с двухместными и трехместными комнатами.

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