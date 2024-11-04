Спортивные эстафеты и конкурсы ко Дню народного единства прошли в Серпухове

Ученые Большого Серпухова разработали новое средство для борьбы с супербактериями для лечения инфекций. Эти бактерии выработали иммунитет к антибиотикам, поэтому против них не работало ни одно лекарство.

Появление супербактерий - вызов медицине. Антибиотики, антисептики и препараты на основе протеолитических ферментов бессильны против них.

Новое средство для терапии гнойно-воспалительных поражений кожи не имеет аналогов. Формулу разработали пущинские ученые, и лекарство способно справиться с бактериями, которые образуют гнойники и незаживающие раны.

«Наш препарат обладает двойным эффектом - это лизис антибиотико-резистентной микрофлоры и удаление токсинов и некротических тканей из раны, что способствует её заживлению», - сообщила старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности микроорганизмов ИБФМ РАН Ирина Кудрякова.

Перспективной субстанцией стали ферменты бактерии Лизобактер, которую пущинские ученые смогли выделить из воды еще в 1975 году. На ее основе был создан препарат «Лизоамидаза». Он был популярен в 1980-х годах. У истоков стояли член-корреспондент Игорь Кулаев и доктор биологических наук Ольга Степная.

Сейчас лекарства на рынке больше нет. Команда современных ученых по руководством Натальи Леонтьевской работает над созданием более совершенного средства.

«Лизоцим значительно уступает в активности и спектре действия бактериолитическим ферментам грамотрицательной бактерии, которой занимаемся мы. Однако бактериолитические ферменты грамотрицательных бактерий сложно получать. Нам удалось первыми в мире разработать гомологичную систему экспрессии для наработки ферментов в большом количестве, что позволило их хорошо изучить и разработать на их основе антимикробные препараты нового поколения», - рассказала Ирина Кудрякова.

Исследование получило грант и стипендию президента России, премию губернатора Московской области Андрея Воробьева , медаль Российской академии наук. Работу отметили специальным призом в рамках Конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук.

Лабораторный образец доказал эффективность, и теперь нужно пройти клинические исследования, чтобы лекарство появилось в аптеках и помогло миллионам людей.

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