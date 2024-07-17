Спортивную зону в парке Захарово в Одинцове благоустроят к концу августа

Ход работ по обустройству спортивной зоны в парке Захарово проверили глава Одинцовского округа Андрей Иванов, депутат окружного Совета депутатов Владимир Виницкий и директор Одинцовского Муниципального центра управления регионом Елена Меньшикова.

Строители подготовили траншеи под кабель освещения, установили бордюрный камень, обустраивают сеть дорожек и тропинок. Большое внимание уделили спортивной части.

«В центре спортивной зоны рабочие отсыпают „подушку“ будущего скейтпарка и монтируют его скаты. Предыдущий пользовался спросом, но металлическая конструкция сильно гремела во время катания, на это жаловались жители. Новый скейтпарк возводится из специального долговечного бетона, который шлифуется вручную. Площадь объекта составит 680 квадратных метров, после окончания работ здесь можно будет проводить соревнования», - рассказал Андрей Иванов.

Сейчас работы выполняют 23 человека и две единицы техники. Здесь сделают освещение, проведут озеленение и установят столы для настольного тенниса. Глава округа поручил проработать прямой доступ из парка Захарово к спортивному ядру для удобства жителей. Поручение взяла на контроль директор Одинцовского Муниципального центра управления регионом.

Завершить все работы на объекте планируют до конца августа.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительства в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.

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