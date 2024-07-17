17 июля 2024, 16:28

Спортивную зону в парке Захарово в Одинцове благоустроят к концу августа

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Благоустройство спортивной зоны в парке Захарово стартовало в июне в Одинцове. Здесь сделают площадки для волейбола, баскетбола и современный скейтпарк. Завершить работы должны до конца лета.

Ход работ по обустройству спортивной зоны в парке Захарово проверили глава Одинцовского округа Андрей Иванов, депутат окружного Совета депутатов Владимир Виницкий и директор Одинцовского Муниципального центра управления регионом Елена Меньшикова.

Строители подготовили траншеи под кабель освещения, установили бордюрный камень, обустраивают сеть дорожек и тропинок. Большое внимание уделили спортивной части.

«В центре спортивной зоны рабочие отсыпают „подушку“ будущего скейтпарка и монтируют его скаты. Предыдущий пользовался спросом, но металлическая конструкция сильно гремела во время катания, на это жаловались жители. Новый скейтпарк возводится из специального долговечного бетона, который шлифуется вручную. Площадь объекта составит 680 квадратных метров, после окончания работ здесь можно будет проводить соревнования», - рассказал Андрей Иванов.

Сейчас работы выполняют 23 человека и две единицы техники. Здесь сделают освещение, проведут озеленение и установят столы для настольного тенниса. Глава округа поручил проработать прямой доступ из парка Захарово к спортивному ядру для удобства жителей. Поручение взяла на контроль директор Одинцовского Муниципального центра управления регионом.

Завершить все работы на объекте планируют до конца августа.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительства в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.

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Одинцово Благоустройство
17 июля 2024, 15:58
Реабилитационный корпус для военнослужащих построят в Балашихе в 2024 году
Прсесс-служба администрации Балашихи
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Новое реабилитационное отделение возводят в медицинском центре Балашихи. Готовность здания на данный момент составляет 70%.

Реабилитационный корпус для бойцов из зоны специальной военной операции начали строить в Балашихе в марте текущего года. Работы проходят под руководством заместителя генерального директора медицинского центра «Мед Гарант» Федора Орлова.

« Идея у меня родилась, когда я побывал в госпитале в Купавне. Я увидел там много страдающих солдат, наших воинов. И я решил: надо помогать. Со своими сотрудниками переговорил, и мы решили строить здание. Будем помогать из средств своей выручки. Безвозмездно», - поделился Федор Орлов.

Сейчас отделение готово на 70%. К середине июля построили цоколь и четыре этажа из шести. Здесь будет все необходимое для успешной поправки: бассейн, залы лечебной физкультуры, механотерапии, эрготерапии. Также для работы с бойцами в центр пригласили дефектологов, логопедов, психологов.

Сдать в эксплуатацию объект в микрорайоне Саввино планируют до конца 2024 года.

«Работа отделения будет построена в условиях круглосуточного стационара и дневного пребывания. Лечение для воинов СВО планируется проводить бесплатно за счет средств гарантии. Занимаемся также кадровыми вопросами, создавая резерв. Сегодня речь о среднем медицинском персонале. Мы будем нуждаться в психологах, дефектологах, логопедах, в таких специалистах, кто непосредственно будет участвовать в реабилитационном комплексе», - уточнила главный врач «Мед Гаранта» Ольга Кондзерская.

Медицинский центр «Мед Гарант» открылся в 2008 году и работал как амбулаторный пункт. На сегодняшний день это многопрофильное учреждение, в котором оказывают помощь взрослым и детям. Площадь отделения для приема юных пациентов составляет почти три тысячи квадратных метров. Ежедневно его посещают 600 детей. Также клиника работает по программе обязательного медицинского страхования бесплатно для жителей Подмосковья.

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Военные Медицина Балашиха
17 июля 2024, 15:49
Строительная готовность лицея № 1 в Солнечногорске достигла 75%
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Капитальный ремонт лицея № 1 продолжается в Солнечногорске. Строительная готовность объекта достигла 75%. Все работы завершат к 1 сентября.

Лицей № 1 построен в 1964 году. Он носит имя Александра Блока, в 1971 году около учреждения установили памятник поэту. Лицей гордится своим музеем. С 2000 года здесь проводятся театральные недели и Блоковские чтения, победители которых принимают участие в различных конкурсах.

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Сейчас специалисты меняют инженерные сети и сантехнику, устанавливают новые окна и двери, выполняют отделку помещений и фасада, а также благоустраивают прилегающую территорию.

«Капитальный ремонт проводится на площади почти в три тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте работают 30 специалистов. Полностью завершить все работы запланировано до 1 сентября 2024 года», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

Школы Солнечногорск Ремонтные работы
17 июля 2024, 15:48
Пациента с сильным носовым кровотечением спасли в Балашихе
Минздрав МО
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Мужчина 77 лет поступил в ЛОР-отделение филиала № 2 Балашихинской больницы с жалобой на обильное носовое кровотечение. С небольшими паузами, кровь шла несколько дней

Патология связана с внезапным подъемом артериального давления - мужчина страдает гипертонической болезнью и для ее лечения принимает препараты, разжижающие кровь. В первую очередь врачи и остановили кровотечение из носа. Потом провели переливание крови, чтобы компенсировать потери - за четыре дня пациент потерял около 1,5 литра.

«На операции пациенту сделали разрез на шее, выделили сонную артерию и перевязали ее. Примерно через две недели кровоток в этой зоне восстановился, здоровью мужчины теперь ничего не угрожает. В будущем эта операция исключит у него подобные рецидивы», - рассказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.

Операция прошла под общим наркозом и заняла 40 минут. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Балашиха
17 июля 2024, 15:27
Границу объекта археологического наследия утвердили в Сергиевом Посаде
Главное управление культурного наследия Московской области
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Границу территории объекта археологического наследия «Стоянка — могильник „Минино 2“, палеолит, мезолит, неолит» утвердили в Сергиево-Посадском городском округе. Принятие соответствующего решения позволит сохранить памятник для дальнейших исследований.

По итогам обследования было найдено 139 предметов. В верхнем культурном слое обнаружены единичные находки эпохи неолита, а в верхнем горизонте нижнего культурного слоя обнаружены артефакты заднепилевской мезолитической культуры, а также предметы рессетинской финально-палеолитической культуры.

Полевые изыскания показали, что объект является сложным археологическим комплексом, объединяющим многослойную стоянку. Он представляет интерес для изучения культуры населения Центральной России в эпоху финального палеолита и мезолита.

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Памятники Сергиев Посад

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