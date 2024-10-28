Спортивную семейную программу провели в парке Толстого в Химках

Подмосковные коммунальные службы усиленно готовятся к наступлению зимы. В этом году сделали усиление на роторах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Особенность в том, что мы усилили группировку роторами. Наивно полагать, что бригада дворников сможет обеспечить абсолютный порядок, поэтому есть механизация. Мало купить технику - важно, чтобы она работала в согласованном режиме», - сказал глава Подмосковья.

В прошлом сезоне были побиты многие рекорды по выпадению осадков.

«Тема уборки в мегаполисе весьма сложная, но это очень важное направление работы. Мы понимаем, что, особенно в нашем XXI веке, высокие требования к чистому тротуару и чистой дороге. И руками все это не перебросать», - отметил он.

В связи с этим, каждый год целенаправленно проводят обновление дорожной техники - как тяжелой, так и легкой.