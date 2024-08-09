Спортивную площадку в 4-м микрорайоне Егорьевска отремонтировали

Площадку обновили на средства благотворительного фонда: сделали искусственное покрытие, установили новые ворота, стойки и сетки. Теперь дети и взрослые могут проводить свое время с пользой. Церемонию открытия посетили председатель совета депутатов Михаил Лавров и глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

«Хочется, чтобы дети дальше также продолжали заниматься спортом. Хочу пожелать им успехов и найти себя в жизни», - отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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