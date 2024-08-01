Спортивную площадку установят в поселке Новосиньково Дмитровского округа

На площадке разместят комплекс из семи уличных тренажеров для тренировок на все группы мышц, а также скамейки и урны.

«Жители нашего округа любят заниматься спортом, поэтому спортплощадки очень востребованы, особенно среди молодежи. Ребята активно занимаются воркаутом и достойно представляют округ на различных соревнованиях», - отметил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В рамках реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт - норма жизни» в 2021 году в Дмитрове в микрорайоне Внуковском была установлена площадка «Готов к труду и обороне». В 2022 году на стадионе «Торпедо» появилась воркаут-площадка, а в этом году здесь обустроят современное мини-футбольное поле, беговые дорожки протяженностью 400 метров и волейбольную площадку, а также площадку для ГТО.

В Яхроме в микрорайоне Левобережье между домами 6 и 9 уже установлена универсальная спортивная площадка, где любой желающий может заниматься мини-футболом, баскетболом или гандболом.

Кроме того, в 2022 году по просьбе любителей экстремальных видов спорта в парке культуры и отдыха «Березовая роща» были установлены воркаут-площадка и скейт-парк, а в парке имени Лямина - скейт-парк и памп-трек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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