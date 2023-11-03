Спортивную площадку построят в парке Стрекалова в Мытищах к концу ноября

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По просьбе жителей в парке сделали пешеходные дорожки с карманами для лавочек, смонтировали освещение и подключили камеры видеонаблюдения.

Сейчас строители обустраивают зоны для занятий спортом на свежем воздухе. Также установят новое ограждение парка и мебель. Эти работы завершат к 30 ноября.

В следующем году в парке проведут озеленение территории, а вблизи Дома детского творчества сделают парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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