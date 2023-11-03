03 ноября 2023, 13:57

Спортивную площадку построят в парке Стрекалова в Мытищах к концу ноября

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Благоустройство парка Стрекалова продолжается в Мытищах. Там уже открыли детскую площадку в стиле «Космос», а к концу ноября завершится строительство спортивной зоны.

По просьбе жителей в парке сделали пешеходные дорожки с карманами для лавочек, смонтировали освещение и подключили камеры видеонаблюдения.

Сейчас строители обустраивают зоны для занятий спортом на свежем воздухе. Также установят новое ограждение парка и мебель. Эти работы завершат к 30 ноября.

В следующем году в парке проведут озеленение территории, а вблизи Дома детского творчества сделают парковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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Благоустройство Мытищи Парки
03 ноября 2023, 14:36
Спасатели вызволили пенсионерку из запертой квартиры в Дубне
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили из запертой квартиры в Дубне пенсионерку. Чтобы помочь женщине, спасателям пришлось вскрыть две двери.

За помощью в службу спасения обратились социальные работники. Они не смогли попасть в квартиру к своей 83-летней подопечной. По их словам, женщина не отзывалась на стук в дверь и не отвечала на телефонные звонки.

«Прибыв на место вызова, спасатели установили, что в металлическую дверь врезан замок системы „краб“, ригели которого похожи на крабовые клешни и выдвигаются сразу в трех направлениях. С помощью бензореза работники противопожарно-спасательной службы распилили замок и обнаружили еще одну деревянную дверь, которую открыли уже с помощью слесарного инструмента», - отметил спасатель Михаил Паленов.

Пенсионерка лежала на полу, но находилась в сознании. Спасатели отнесли ее на кровать, однако, от медицинской помощи жительница Дубны отказалась.

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Спасатели Дубна
03 ноября 2023, 14:35
Химико-биологический марафон пройдет в лицее № 12 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Марафон «Хим-Био» проведут для старшеклассников в лицее № 12 в Химках. Ученики смогут прокачать свои знания в области химии и биологии, а также подготовиться к поступлению в медицинские институты.

Образовательная программа пройдет с 20 ноября по 24 ноября. Для школьников составят индивидуальный план занятий, а на последних уроках ребятам расскажут о виртуальной реальности и развитии искусственного интеллекта. Образовательный интенсив поможет старшеклассникам определиться с будущей профессией.

«Наша школа имеет биолого-химический профиль, учителя готовят подростков к поступлению в медицинские вузы. Учеников, которые увлекаются естественными науками, а также желают развить свой кругозор в этой области, мы приглашаем на наш пятидневный марафон с обширной программой», - сказала депутат городского округа Химки, исполняющая обязанности директора лицея № 12 Юлия Ишкова.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 7(495) 571-14-87.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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Химки Школьники
03 ноября 2023, 14:28
Школьники из Лобни примут участие в областной олимпиаде по избирательному законодательству
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Ученики 9-11 классов из Лобни примут участие в областной олимпиаде по избирательному законодательству. Организатором тестирования стал Мособлизбирком.

Первый этап олимпиады проходил в школах онлайн. Вопросы теста касались современного избирательного права и истории становления избирательной системы в России.

На втором этапе ребят ждет решение кейсов. Для этого придется задействовать логику и воображение.

Победителей олимпиады определят на третьем этапе. Что ждет старшеклассников в финале, пока держится в секрете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Школьники
03 ноября 2023, 14:23
Подмосковье направит около 25 миллионов рублей на поддержку рыбных хозяйств
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Сельхозпроизводители Подмосковья могут получить поддержку на развитие рыбоводства. В этом году им предоставили субсидии на общую сумму более 21 миллиона рублей.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, сейчас производством рыбы занимаются 16 хозяйств.

«На поддержку производства товарной рыбы в 2023 году предусмотрено 24,8 миллиона рублей. Субсидией уже воспользовалось восемь предприятий на сумму более 21 миллиона рублей», - сказал он.

Чаще всего на предприятиях Подмосковья выращивают карпа, форель и осетра. К концу года хозяйства планируют произвести 3,5 тысячи тонн продукта аквакультуры.

Документы на субсидии будут принимать до 20 декабря. Пожать их можно на региональных «Госуслугах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство

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