Спортивную площадку построят в парке Стрекалова в Мытищах к концу ноября
Благоустройство парка Стрекалова продолжается в Мытищах. Там уже открыли детскую площадку в стиле «Космос», а к концу ноября завершится строительство спортивной зоны.
По просьбе жителей в парке сделали пешеходные дорожки с карманами для лавочек, смонтировали освещение и подключили камеры видеонаблюдения.
Сейчас строители обустраивают зоны для занятий спортом на свежем воздухе. Также установят новое ограждение парка и мебель. Эти работы завершат к 30 ноября.
В следующем году в парке проведут озеленение территории, а вблизи Дома детского творчества сделают парковку.
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