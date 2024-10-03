Спортивную площадку на улице Волкова в Ногинске отремонтировали по просьбе жителей

В микрорайоне Панфиловка проживает много молодых семей с детьми. Для них спортивная площадка крайне необходима. Но ее состояние было неудовлетворительным, поэтому активисты обратились в администрацию Богородского округа с просьбой о ремонте. Совет депутатов откликнулся на обращение. За внебюджетные средства установили качественную подложку и асфальтовое покрытие. Осталось решить вопрос с бортиками.

«В связи с тем, что в сентябре мы искали металл и нужную фанеру, внешне на площадке изменений не происходило. Жители подмечают этот факт, звонят мне периодически, уточняют - все ли в порядке. Каждый раз отвечаю: да, не стоит переживать, вопрос на контроле. Отдельная благодарность тем, кто, видя сложности, предлагает свою помощь», - рассказала депутат Екатерина Щербакова.

На днях Щербакова встретилась с жителями на месте будущей площадки с жителями, чтобы еще раз обговорить все моменты и детально обсудить установку бортиков. Изменений по срокам нет - все будет сделано в конце октября, как и было объявлено еще летом.

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