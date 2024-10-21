21 октября 2024, 13:25

Спортивную площадку на Кузьминской улице в Котельниках реконструируют к 30 октября

Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Реконструкция универсальной спортивной площадки продолжается у домов № 11-13 на Кузьминской улице в Котельниках. Временно исполняющий обязанности главы округа Михаил Соболев поручил завершить демонтаж старого основания в короткий срок.

Планируется, что специалисты подрядной организации закончат работы в течение двух дней, после чего начнут установку нового основания. Его функциональная площадь увеличится до 400 квадратных метров, благодаря чему значительно расширится зона для занятий спортом и физкультурой.

На площадке также появятся баскетбольные щиты, футбольные ворота и новые ограждения. Рабочие уложат травмобезопасное резиновое покрытие, установят освещение и нанесут разметку. Все работы согласно графику должны завершиться до 30 октября.

Модернизация спортивной площадки стала частью обширной программы по развитию спортивной инфраструктуры в муниципалитете.

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Благоустройство Котельники Ремонтные работы
21 октября 2024, 13:47
Жителей Подмосковья пригласили на соревнования по информационной безопасности
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Отборочный этап соревнований по информационной безопасности «Кубок CTF России» начнется 16 октября. На него пригласили школьников с седьмого по 11-й класс, а также студентов и молодых специалистов из Подмосковья.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, соревнования проходят в формате командной игры. Победителей выявят в трех номинациях: лучшая школьная команда, лучшая студенческая команда и лучшая команда молодых специалистов моложе 27 лет.

Участники пройдут онлайн-этап, затем офлайн-турнир и финал.

Победителей объявят не позднее 20 декабря.

Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.

Школьники конкурсы
21 октября 2024, 13:46
Строительство перехода на Кольцевой улице в Лобне завершится в 2025 году
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Работы по строительству пешеходного перехода через железнодорожные пути продолжается на Кольцевой улице в Лобне. Их окончание запланировано на четвертый квартал будущего года.

Крытый переход будет иметь длину 80 метров с шириной коридора не менее четырех метров. В нем также будет функционировать грузовой лифт.

Ход строительства проверила глава муниципалитета Анна Кротова. По ее словам, мост будет иметь две опоры. Они должны размещаться на разном уровне относительно земли, поэтому устанавливают конструкции по очереди.

Сейчас специалисты бетонируют первую опору со стороны микрорайона Восточный. Планируется, что эту работу завершат до конца октября. Одновременно проходят испытания на прочность на площадке под вторую опору.

Строители также благоустроят территорию около моста и сделают дороги и тротуары.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Строительство Дороги
21 октября 2024, 13:17
Концерт ко Дню отца прошел в лесопарке в Котельниках
Пресс-служба администрации г.о. Котельники
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Праздник, посвященный Дню отца, состоялся в прошедшие выходные в Котельниках. В Кузьминском лесопарке для горожан организовали разнообразную программу мероприятий.

В лесопарке собралось множество жителей муниципалитета. Отцов поздравляли жены, дети, а также представители администрации. Участники праздника прошли квест по спортивному ориентированию, сразились в различных спортивных дисциплинах и в настольные игры, создали творческие поделки на мастер-классе.

Изюминкой праздника стал концерт, подготовленный коллективами и артистами города. Всех собравшихся ждало угощение - горячий чай и выпечка.

Самые активные участники мероприятия были отмечены наградами. Мужчины получили дипломы и медали «Лучший папа».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Отдых Праздники Котельники
21 октября 2024, 12:43
Мастер-класс по изготовлению барельефа провели для школьников в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Творческое занятие прошло для юных жителей Лобни в Доме культуры «Красная поляна». Ребята учились создавать объемную картину.

Участники мастер-класса осваивали новую технику декорирования. Они создавали барельеф с помощью пасты и мастихина, выделяя фон красками. Руководила процессом педагог Вера Грохотова. Она помогала ребятам советами, и в результате у всех юных художников получились картины, которые будут ярким украшением интерьера.

Школьники поделились, что им очень понравился этот увлекательный мастер-класс.

Бесплатные творческие занятия для детей регулярно проводятся в городском округе. Для юных горожан также устраивают множество культурных, образовательных, спортивных и развлекательных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Художники

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