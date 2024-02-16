Спортивное ориентирование на лыжах пройдет в парке Малевича в Одинцове 18 февраля

Победители и призеры в каждой группе получат дипломы и призы. Карту для мероприятия подготовили в лыжных знаках спортивного ориентирования - все основные тропинки оборудуют специально для мероприятия.

В Министерстве благоустройства Подмосковья уточнили, что лыжные трассы в парке подойдут также и для любителей, и для детей начального уровня подготовки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».