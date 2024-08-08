Спортивно-космическая смена началась в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, участники смены выбрали себе разные виды спорта и подготовили представление-визитку. Отряды представили фехтование, гольф, гандбол, серфинг и многое другое.

В министерстве напомнили, что в лагере второй год отдыхают дети участников СВО.

«А еще у нас на смене работает палаточный лагерь. Да, дети действительно живут в палатках! А еще изучают основы спортивного туризма, правила оказания первой помощи, ведение лагерного быта и многое другое», - рассказали в администрации учреждения.

В программу смены включили изучение туристических узлов, пожарно-спасательну эстафету и многое другое. Для ребят также проводят квесты, конкурсы и другие активности.

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