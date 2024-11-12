Спортивная школа «Метеор» в Балашихе получила новое оборудование

К новому оборудованию относятся бункеры для внесения специализированного засыпного материала для искусственных газонов, специальные щетки для расчесывания полей, а также новые высококачественные футбольные ворота с противовесами, предназначенные для команд футболистов разного возраста. Кроме того, для тренировки спортсменов были закуплены футбольные манекены, что позволит разнообразить тренировочный процесс.

Спортивная школа «Метеор» по итогам 2023 года вошла в пятерку лучших спортивных школ Московской области. Это достижение стало возможным благодаря не только усилиям тренеров и успехам воспитанников, но и качественному обеспечению и своевременному оснащению мест для тренировок и соревнований.

Обновление оборудования в «Метеоре» свидетельствует о стремлении к улучшению условий для подготовки молодых спортсменов и дальнейшему развитию футбольной секции в Балашихе.

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